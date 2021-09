Karelys Rodríguez habla de la última vez que supo algo de Cayetano Rivera

08-09-2021 KARELYS RODRÍGUEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 8 (CHANCE)



Karelys Rodríguez salió a la palestra mediática después de que se la relacionara con Cayetano Rivera con unas imágenes en las que podíamos verles compartiendo su tiempo por las calles de Londres. Desde entonces la joven no ha dejado de aparecer en los medios de comunicación de forma habitual para hablar del torero, algo que él no ha hecho, ni si quiera se ha plantado ante cámaras para negar o confirmar nada.



Mientars tanto, Karelys está viviendo un momento muy divertido en su vida que parece que no piensa en el daño colateral que puede hacer, de hecho, hace unas semanas gastaba una broma pesada después de que a Cayetano Rivera le cogiese un toro en el ruedo y aseguraba que lo que verdaderamente fue una cornada fue la de Londres.



Ahora, Karelys Rodríguez no cierra la puerta a una posible amistad con Cayetano Rivera: "Ya yo dije que no me niego a hablar con él y no me quedo con rencor ni nada de eso, o sea que nunca se sabe, quién sabe... que pase lo que tenga que pasar".



La joven habla acerca de la última vez que tuvo contacto con el torero y confiesa haberse quedado con la curiosidad de saber que le quería decir el hermano de Kiko Rivera: "Es un poquito complicado porque me mandó una solicitud para hablar, yo estaba dormida y no lo vi hasta el día siguiente y luego ya no me dijo nada, entonces, no sé. Por eso os digo que le preguntéis a él que quería porque nunca me lo dijo".



En cuanto a si tiene un nuevo amor, Karelys explica: "No tengo prisa, cuando me llegue me llegará, o sea, yo creo que es algo que no se busca. Te llega y lo recibes como te llega". Ante la pregunta de si se animaría a conocer a Julián Contreras, hermano de Cayetano Rivera, responde entre risas: "Que no, que no... a ver, ¿tú crees que después de haber estado con Cayetano voy a estar con su hermano? o sea, no, no".