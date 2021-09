Julián Contreras desvela en qué punto se encuentra su relación con Cayetano y Fran Rivera

08-09-2021 EVA GONZÁLEZ, CAYETANO RIVERA Y JULIÁN CONTRERAS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 8 (CHANCE)



Durante estos años hemos sido testigos de cómo la relación entre Cayetano, Fran Rivera y Julián Contreras pasaba por altos y bajos. Lo cierto es que estos últimos años los hermanos han estado en un distanciamiento continuo y son muchos los momentos que se han perdido por no tener relación... algo que parece que se ha acabado, al menos por el momento, ya que ambos han vuelto a retomar ese vínculo que su madre, Carmina Ordóñez, le hubiese gustado que nunca se hubiese roto.



Hemos hablado con el hermano pequeño de los toreros y nos ha desvelado en qué punto se encuentra su relación con ellos después de haberse producido este acercamiento: "Está bien, el paso del tiempo es lo que tiene, las cosas o las arregla o las da por imposible. En este caso estamos todos bien que es lo importante. Es lo que tiene que ser, cuando nace y cuando toca, no hay que seguir protocolos. Todo para adelante que es lo importante".



En cuanto a su sobrina, Tana Rivera, Julián se deshace en halagos y asegura que es un ser maravilloso porque además de ser guapa fuera, tiene una personalidad envidiable: "Mi sobrina Tana era guapísima, es guapísima, y seguirá siendo guapísima porque es un amor de niña y tiene una genética privilegiada y siempre será un bombón".



Después de que sus hermanos hayan sido padres, Julián nos asegura que no tiene en sus planes serlo, ya que: "No tengo esa llamada, ese sentimiento". Y es que a pesar de haber conocido algunas parejas del hijo de Carmina, de momento parece que continua soltero y muy feliz con la vida que tiene en estos momentos... quién sabe, quizás el día de mañana si le apetezca y convierta de nuevo en tíos a sus dos hermanos.