JJ.OO.- El COI suspende al Comité Olímpico de Corea del Norte por no ir a Tokyo 2020

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió este miércoles suspender al Comité Olímpico de Corea del Norte hasta final de 2022, como resultado de su decisión unilateral de no participar en los recientes Juegos de Tokyo 2020.



Así lo informó el máximo organismo olímpico en un comunicado, después de la reunión de su Junta Ejecutiva. La decisión aparece ya como oficial en su página web, donde relata las consecuencias para el Comité norcoreano (PRK NOC, en sus siglas en inglés).



En primer lugar "pierde el apoyo financiero del COI" ya que "no contribuyó al éxito de los Juegos Olímpicos". "El PRK NOC no tendrá derecho a beneficiarse de ninguna asistencia o programa del COI durante el período de suspensión".



Por otro lado, el COI, que reconoce que el asiático no fue el único país que se ausentó, valora la opción de "reconsiderar" la duración de la suspensión y los casos de algún deportista que se clasificase para los Juegos de Invierno de Pekín 2022.



Sin embargo, el Comité Olímpico lamenta el "sistemático rechazo" por parte del Comité Norcoreano a todas las propuestas entre ambos, y en temas de entornos seguros ante el coronavirus. El COI añade que ya estaban avisados sobre una posible sanción.