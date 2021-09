Granada.- El auditorio Manuel de Falla abre temporada con la presentación en vivo del nuevo trabajo de Marina Heredia

08-09-2021 Presentación de la programación del auditorio Manuel de Falla con Marina Heredia en el centro CULTURA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA GRANADA AUTONOMÍAS AYUNTAMIENTO



El auditorio municipal Manuel de Falla acogerá el 16 de octubre en su concierto inaugural de la temporada otoño-invierno el estreno del nuevo trabajo de la artista granadina Marina Heredia 'Capricho,' en el que, con la colaboración, entre otros, de Tomatito y su hijo José del Tomate, Mala Rodríguez, la orquesta de Adda de Alicante y el director Josep Vicent y el trompetista Pacho Flores, ofrece un viaje musical entre Latinoamérica y el flamenco.



Editado por el sello musical Universal, el quinto trabajo musical de la consagrada cantaora granadina brinda, tal y como ha destacado el alcalde de Granada, Francisco Cuenca este miércoles, "un nuevo reto donde, una vez más, vuelve a dar un salto de calidad y muestra con una madurez absoluta, de excelencia y honestidad, de vanguardia y honestidad, ese juego permanente que ha posicionado a Marina Heredia como una de nuestras artistas más excepcionales", ha dicho, para a continuación agradecer "su disposición y colaboración decidida para ensalzar el nombre de Granada como la ciudad de la cultura y cuna del flamenco más puro".



Francisco Cuenca ha realizado estas manifestaciones en el transcurso de la presentación del concierto previsto el 16 de octubre en el Manuel de Falla con el que, según palabras del máximo responsable municipal, la ciudad muestra su "orgullo para con su trabajo y su talento era hacerlo en su casa", a la vez que le agradece el "hecho de que lleve el nombre de Granada, como ciudad de la cultura y de la música, por todo el mundo".



"Es reto de este equipo de gobierno que Granada esté con sus artistas, no porque tengamos una obligación, sino porque ellos son la mejor seña de identidad que podemos tener. Granada es tierra de talento, de creación y tiene mimbres para ello", ha dicho, para a continuación subrayar que "no solo aspiramos a tener la mejor agenda cultural de este país, sino que tenemos el compromiso permanente de estar al lado de nuestros artistas".



El inicio de la gira de Marina Heredia en Granada supone, según ha destacado, "una seña de esperanza" de la vuelta a "una relativa normalidad de la industria cultural de la ciudad, que ha calificado como esencial para Granada, y de la que ha subrayado su profesionalidad a la hora de ofrecer eventos seguros.



El disco 'Capricho', que salió a la venta el pasado mes de junio, es, tal y como ha explicado Marina Heredia, es un "trabajo desde la esperanza y la ilusión" en el que se aúnan "mis raíces flamencas, pero sin renunciar a otros estilos y ritmos".



Considerado un viaje musical por Latinoamérica, que hace mucho tiempo yo quería interiorizar y versionear", ha explicado, en el que arranca desde el flamenco "de mi Graná, en el que esa cantaora en un momento dado decide descubrir esa riqueza musical que hay en Latinoamérica, pero llega después un momento en el que se acuerda de su Albaicín y vuelve tuneada".



Tras reivindicar la libertad del artista, tal y como demostraron Federico García Lorca o Enrique Morente, Marina Heredia ha matizado que se trata "de un capricho que me he dado, era un trabajo que quería hacer desde hace mucho tiempo, tanto en el repertorio como en los colaboradores".



El nuevo trabajo discográfico de la artista granadina, compuesto de tres caras, recoge ritmos y sones tan diferentes como el bolero, la ranchera pasando por las bulerías y el tango para concluir volviendo a su hábitat natural que es el flamenco, "pero ya con la mochila repleta con esos ritmos que empapan mi manera de entender mi flamencura".