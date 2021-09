Fútbol/Selección.- Luis Enrique: "En la selección no lo hemos tenido fácil nunca"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, celebró un triunfo que trajo doble premio este miércoles ante Kosovo, con cierto sufrimiento pero de nuevo en la pelea por el billete directo al Mundial de Catar, tras la derrota de Suecia.



"Han evitado riesgos de pases por nuestra manera de presionar. Han decidido jugar más largo. He sufrido en la primera parte y en la segunda, hemos tenido muchas imprecisiones. Ha costado desde el principio", dijo sobre del triunfo 0-2 en la fase de clasificación.



España no sentenció hasta el último minuto tres puntos que, con la derrota en Grecia de los suecos, ponen a los de 'Lucho' en posición de optar al primer puesto del Grupo B cuando en el inicio de la ventana se complicó en Solna. "En la selección no lo hemos tenido fácil nunca. Entre lo que se genera alrededor, el pesimismo que hay, desde el Europeo, fácil, nunca", apuntó.



"Este grupo tiene una actitud de 10, haciendo cambios, la idea es la misma, pero no somos los mejores, estamos entre los mejores, pero nos puede ganar cualquier selección. Ahora nos va a costar ganar a Grecia en su casa y a Suecia, de hecho no les hemos ganado en los últimos tiempos. Todavía habrá equipos que se dejen puntos", dijo.



Luis Enrique, que destacó que Adama Traoré le viene bien en cualquier banda, lamentó esas imprecisiones pero recordó que no hay rival pequeño y apuntó eso sí que el triunfo español fue merecido. "Ha habido algunas ocasiones que el fuera de juego permite que acabe y parece que tienes una ocasión. Ha habido imprecisiones, no creo que hayan creado más ocasiones que nosotros", apuntó.



"Hemos merecido ganar. Que hay igualdad en el fútbol ya lo sabíamos. No hay ninguna selección que gane cuatro partidos seguidos", terminó, recordando que avisó que esta convocatoria de septiembre es complicada porque "no hay el ritmo de competición".