Fútbol.- El PSG lamenta que Tebas ataque "directa e irrespetuosamente" a su plantilla

LONDRES, 8 (PA Media/dpa/EP)



El Paris Saint-Germain ha lamentado que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, haya "atacado directa e irrespetuosamente" a su plantilla, y le ha dejado claro que cumple con los requisitos del 'fair play' financiero nacional y europeo, mostrando su sorpresa porque no preste "más atención" al apoyo del Real Madrid y del FC Barcelona a la Superliga.



"El PSG parece la Liga de las leyendas por la edad de los jugadores. LaLiga tiene jugadores jóvenes como Vinicius. Lo que está haciendo el PSG es tan peligroso como lo de la Superliga y lo lucharemos en los órganos correspondientes", advirtió Tebas este martes en la presentación del álbum de LaLiga.



Y esta vez, el mandatario encontró la respuesta del PSG a través de una carta que le ha dirigido su secretario general, Victoriano Melero. "Una y otra vez, usted se permite atacar públicamente a la liga francesa, a nuestro club, a nuestros jugadores, junto con jugadores de otros clubes, y a los aficionados del fútbol francés", escribió Melero en la misiva a la que ha tenido acceso PA Media.



El directivo del club parisino le recuerda al dirigente español que cumplen "con las normativas de la UEFA y de Francia, incluidas las de la DNCG (el organismo financiero del fútbol francés)" y que la Ligue 1, "no esperó, como su liga, hasta estos últimos años para tomar medidas y establecer regulaciones financieras sólidas".



"Ahora, también está atacando directa e irrespetuosamente a los jugadores, simplemente porque decidieron dejar su competición, mientras que al mismo tiempo ha estado aprovechando al máximo la posibilidad de tener a estos jugadores de talla mundial para la promoción de su liga hasta hace muy poco", añadió Melero.



En este sentido, desde el PSG dejan claro que les ha molestado el calificativo de "Liga de Leyendas" de Tebas sobre la edad de su plantilla, reforzada por Leo Messi (34 años) y Sergio Ramos (35), el cual "no sólo insulta sus roles pasados y actuales para definir cómo se juega nuestro gran juego, sino también a los millones de aficionados de todo el mundo que los idolatran".



"Por último, añadiría que estos ataques son inútiles en el contexto de instituciones y clubes del fútbol europeo que centran todas sus energías en encontrar soluciones comunes a los problemas que afronta el fútbol. Eso es, por supuesto, excepto los tres clubes de la Superliga, dos de los cuales están en su liga. Estoy bastante sorprendido de que no esté prestando más atención a ellos, que permanecen firmemente enfocados en dividir su liga y el fútbol europeo en su conjunto", sentenció.