Filipinas.- El hijo del dictador filipino Ferdinand Marcos abre la puerta a una posible candidatura a las presidenciales

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr., exsenador e hijo del exdictador filipino Ferdinand Marcos, ha anunciado que está estudiando la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales previstas para 2022, lo que podría complicar los planes políticos del actual presidente, Rodrigo Duterte.



Marcos, que se apartó de la escena política de forma temporal tras perder la carrera a la Vicepresidencia en 2016, ha indicado que está organizando un grupo de trabajo para poner en marcha una campaña a nivel nacional.



El político de 63 años ha sido señalado como posible candidato a la Presidencia, así como Sara Duterte, hija del mandatario filipino y alcaldesa de Davao, según informaciones del diario 'The Manila Times'.



"Estamos en constantes conversaciones con todas las partes sobre cómo nos posicionamos para 2022", ha dicho 'Bongbong', que ha matizado que su campaña se centrará en la recuperación tras la pandemia y la seguridad alimentaria.



Duterte, no obstante, podría desistir incluso de presentarse como candidato a la Vicepresidencia en caso de que su hija se presente como candidata, tal y como ha asegurado su portavoz, Harry Roque. Sin embargo, la propia Sara Duterte no ha aclarado su postura por el momento.



El senador Panfilo Lacson, una de las voces críticas con la campaña anticorrupción de Duterte, ha sido el primero en presentar su candidatura, de la que forma parte el presidente del Senado, Vicente Sotto, que aspiraría a ser su 'número dos'.



Lacson, de 73 años, ha indicado que la corrupción y las drogas siguen siendo estando "a la orden del día" incluso cuando Duterte se acerca al final de su mandato. Así, ha arremetido contra el Gobierno por permitir supuestamente que China invada territorio filipino en el mar de China Meridional.