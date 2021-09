"En el fútbol no todo vale", dice Tite sobre fallido superclásico

El entrenador de Brasil, Tite, dijo este miércoles que en el "fútbol no todo vale" y que hay reglas que respetar, tras la abrupta interrupción del superclásico con Argentina el domingo en Sao Paulo.

"Existe justicia, existen leyes, existe respeto, existen jerarquías, en el fútbol no todo vale, hay reglas", dijo el técnico en rueda de prensa virtual en Recife sin apuntar directamente contra la Albiceleste.

Tite, de 60 años, aseguró que le hubiera gustado que el juego se llevara a cabo, pero teniendo como prioridad la salud.

"No tengo conocimiento suficiente para saber lo que fue hecho ni en qué momento fue hecho. No puedo juzgar y no debo juzgar, pero pasar por encima de la leyes...no, un poco de respeto a una entidad, a un país, a un pueblo, a un club, a una selección", agregó en la comparecencia previa al juego del jueves contra Perú.

El partido entre Brasil, líder del premundial sudamericano con 21 puntos, y Argentina, su escolta con 15, fue interrumpido al minuto cinco por el ingreso de agentes sanitarios brasileños que señalaban a cuatro jugadores argentinos de violar el protocolo anticovid y mentir en el registro migratorio de ingreso al país.

La selección argentina niega esos cargos y la FIFA debe decidir ahora el futuro del partido.

"Siempre pido que el partido se juegue, pero si el error se cometió, que se cumpla la ley", afirmó Tite, quien en imágenes televisivas del partido pareció cuestionar el ingreso de los agentes sanitarios.

Sobre el partido contra los incas, en el que Brasil buscará el récord de ocho victorias seguidas en el arranque del clasificatorio sudamericano, el DT señaló que usará la misma alineación que empezó el partido contra Argentina.

"Estamos intentando, de alguna forma, encontrar alternativas creativas", apuntó, sobre un once que liderará Neymar junto a los mediocampistas ofensivos Everton Ribeiro y Lucas Paquetá.

La 'Seleçao' se batirá contra Perú, el equipo que Tite más ha afrentado (7) desde que asumió la dirección técnica de Brasil, en junio de 2016, y que sólo lo ha vencido una vez, en un amistoso en septiembre de 2019.

"Siempre son juegos muy competitivos, esperamos neutralizar los puntos fuertes de Perú", dijo el asistente técnico César Sampaio.

Los 'incas' de Ricardo Gareca, séptimos con ocho unidades, no contarán con su goleador histórico, Paolo Guerrero, por suspensión.

"Guerrero es un jugador importante, pero tiene un sustituto de altura", el peruano-italiano Gianluca Lapadula, agregó.

raa/gfe