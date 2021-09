El presidente de la Cámara baja exige "un basta" a la "escalada" de Bolsonaro

El presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, en una fotografía de archivo. EFE/ Joédson Alves

Brasilia, 8 sep (EFE).- El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Arthur Lira, exigió este miércoles "un basta" a lo que calificó como "escalada" del presidente Jair Bolsonaro en su embate con las instituciones democráticas.

Lira se pronunció después de las manifestaciones encabezadas este martes por Bolsonaro, en las que muchos de sus seguidores exigieron una "intervención militar" y la "disolución" del Congreso y la Corte Suprema y el propio mandatario instó a desobedecer las decisiones de algunos miembros del tribunal en aras de una supuesta "libertad".

"No podemos tener más espacio para el radicalismo y los excesos" y "es hora de darle un basta a esa escalada, a las bravatas en redes sociales, a esa eterna campaña que ya impacta al Brasil real", que desea "soluciones para la inflación, se preocupa con la pandemia y otros graves problemas de la economía", declaró Lira.

Según el presidente de la Cámara baja, "los poderes tienen sus delimitaciones" y no pueden permanecer estancados en crisis que "son lamentablemente superdimensionadas en las redes sociales", en las que el propio Bolsonaro y la ultraderecha que le apoya mantienen una febril actividad.

Lira también censuró la insistencia de Bolsonaro en criticar el sistema de voto electrónico que el país adoptó en 1996 y que desde entonces no ha sido objeto de una denuncia de fraude, pese a lo cual el mandatario y sus seguidores lo descalifican.

Bolsonaro, quien propuso al Congreso un proyecto para la adopción en paralelo del voto en papeletas, que ya rechazado por los diputados, dijo este martes que las presidenciales de 2022 serán, de ese modo, una "farsa".

En respuesta a eso, Lira exigió "respeto y armonía" y dejó claro que no puede "admitir cuestionamientos sobre decisiones tomadas y ya superadas" en la Cámara de Diputados, como el voto impreso, declaró. Apuntó además que, en democracia, "una vez rechazada" una cuestión en el Congreso, "se pasa la página".

Lira, en su condición de presidente de la Cámara de Diputados, tiene la potestad de decidir sobre más de un centenar de pedidos para el inicio de un juicio político con miras a la destitución de Bolsonaro.

En su pronunciamiento, no hizo referencia a eso, pero sí dijo que tras las manifestaciones de este miércoles, conversará "con todos y con todos los poderes" y subrayó que el país "tiene una Constitución que no será rasgada".

También en referencia a las presiones de Bolsonaro, aseguró que el "único compromiso" que la democracia tiene en agenda "es para el 3 de octubre de 2022", cuando se celebrarán las elecciones "con las urnas electrónicas, en las que el pueblo expresa su soberanía".