El presidente de Costa Rica urge un nuevo contrato global contra la crisis climática

El presidente costarricense, Carlos Alvarado, en una imagen de archivo. EFE/Jeffrey Arguedas

San José, 8 sep (EFE).- El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, pidió este miércoles mirar hacia un "nuevo contrato global" contra la crisis climática y afirmó que es necesario un mayor compromiso de los países desarrollados responsables de la mayor cantidad de emisiones.

"Necesitamos mirar hacia un nuevo contrato global. Hablamos de la circularidad de la economía pero debemos hablar también del bienestar. Hasta que no todos estemos bien en el planeta no habrá quien esté ciertamente bien", dijo Alvarado en su intervención en el diálogo de alto nivel sobre acción climática en las Américas.

El presidente costarricense recordó que su país ha impulsado ejemplos de acciones para ese contrato global como por ejemplo la iniciativa FACE, la cual busca que los países en vías de desarrollo obtengan financiamiento de organismos internacionales a largo plazo y a tasa cero para atender crisis como la de la pandemia de covid-19 o la climática.

"Tenemos que cambiar. Es clave hacer nuestra parte, pero que también los países desarrollados, el G20, hagan su parte, si no estaremos fracasando. El colibrí puede hacer su trabajo para apagar el incendio, para inspirar, pero los grandes tienen que poner su parte", expresó Alvarado.

El presidente costarricense señaló que Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, Irán, Rusia, India, Alemania, Arabia Saudita y Canadá son los países que concentran la mayor cantidad de emisiones y mientras tanto los países de Centroamérica y el Caribe son los más vulnerables a desastres naturales más extremos y frecuentes por el cambio climático.

"Centroamérica y las islas del Caribe ven cómo los fenómenos climáticos son más radicales, más fuertes. Cada vez que una inundación o un huracán golpea a nuestros países pasan muchas cosas: se pierden cosechas, se destruye la forma vida de la ruralidad, se generan migraciones, y los gobiernos deben endeudarse para reconstrucciones, pero como son fenómenos recurrentes, estamos en un círculo perverso de reconstrucción con necesidad de adaptación", manifestó.

Alvarado también criticó que por segundo año consecutivo el gasto militar del mundo creció y "vuelve a superar los niveles de la guerra fría", lo que, afirmó, "no hace sentido".

"¿Dónde está la prioridad del mundo cuando el planeta está en riesgo y nos estamos, como planeta, armando para un conflicto armado?", cuestionó el presidente costarricense.