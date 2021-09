El COI suspende al comité de Corea del Norte por no participar en Tokio

Imagen de archivo de la ceremonia de clausura de los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020. EFE/EPA/WU HONG

Madrid, 8 sep (EFE).- La Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) ha suspendido hasta el final del año 2022 al Comité de Corea del Norte por no participar en los Juegos de Tokio 2020.

Si algún deportista de ese país se clasificase para los Juegos de invierno de Pekín del próximo mes de febrero, la Ejecutiva estudiaría que decisión toma al respecto de su participación, anunció este miércoles el presidente del COI, el alemán Thomas Bach.

"El Comité de Corea del Norte fue el único que no participó en los Juegos de Tokio. Con ello violó la Carta Olímpica e incumplió con su obligación de enviar una delegación de deportistas. Por ello, la Ejecutiva ha decidido suspenderlo hasta el final de 2022", expuso Bach.

El Departamento de Deportes norcoreano anunció el pasado 6 de abril que no enviaría a sus atletas a Tokio para protegerles de la pandemia de covid.

La suspensión de su comité olímpico implica que no podrá beneficiarse de los programas de ayudas a la familia olímpica ni participar en el reparto de los ingresos de los Juegos de Tokio, "puesto que no contribuyó al éxito de los mismos", dijo el presidente.

Según el COI, las garantías sanitarias que le fueron ofrecidas a Corea del Norte, "incluyendo el envío de vacunas", fueron "rechazadas".