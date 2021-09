El BCE advierte de productos financieros cada vez más complejos y opacos

El Banco Central Europeo (BCE), en una fotografía de archivo. EFE/EPA/RONALD WITTEK

Fráncfort (Alemania), 8 sep (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) ha advertido este miércoles de que los bancos negocian con "productos financieros cada vez más complejos y opacos".

"Los bancos europeos han emergido hasta ahora bastante ilesos de una de las crisis más duras de las que haya constancia", dijo la miembro del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Kerstin af Jochnick, en su intervención en la Cumbre Bancaria de 2021, organizada por el "Handelsblatt", que se ha celebrado de forma digital.

Advirtió sin embargo de que el impacto de la covid-19 todavía no se ha reflejado completamente en los balances de los bancos.

Además, añadió Jochnick, los bajos tipos de interés que continuarán durante más tiempo por la pandemia han llevado a los bancos europeos a asumir más riesgos para lograr más rentabilidad.

Jochnick dijo que ya se ha empezado "a ver exuberancia en las valoraciones de activos de ciertos segmentos de los mercados de acciones", aumento del apalancamiento y que "los bancos negocian con productos financieros cada vez más complejos y opacos".

Por ello, los bancos podrían tener problemas si se produce "una corrección abrupta en los precios", directamente a través de sus tenencias de activos de riesgo o indirectamente a través de sus conexiones con los fondos de bonos y acciones y con otras entidades financieras no bancarias, según Jochnick.

Las advertencias del BCE traen a la memoria la crisis financiera que estalló en 2007 por las "hipotecas basura" de alto riesgo para clientes de poca solvencia, primero en EEUU y después en Europa porque los créditos se habían titulizado y vendido por todo el mundo.

SISTEMA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

La presidenta del Santander, Ana Botín, dijo desde Madrid que es necesario avanzar en la creación de un sistema de garantía de depósitos en Europa, el último pilar de la unión bancaria europea, pese a que es un asunto controvertido porque algunos países se oponen.

Actualmente los sistemas de garantía de depósitos en Europa se organizan al nivel nacional, aunque se han acordado normas mínimas en la Unión Europea (UE) que prevén una garantía de 100.000 euros por depositante.

Un sistema europeo de garantía de depósitos sería una manera de proteger a los depositantes con independencia de dónde estén, sin tener que utilizar dinero público y de evitar la retirada masiva de depósitos por pánico en momentos de crisis.

Botín ha destacado que la respuesta monetaria y presupuestaria a la crisis económica que ha creado la pandemia ha sido buena, muy diferente a lo que ocurrió tras la crisis financiera global y la crisis de endeudamiento soberano en la zona del euro, pero que quedan tareas por hacer como el sistema de garantía de depósitos.

Los líderes europeos debaten desde hace años la posibilidad de crear un sistema de protección de los depósitos más fuerte en Europa, pero algunos países como Alemania y los nórdicos muestran reticencias porque tienen miedo de tener que cubrir los elevados riesgos que han asumido los bancos de otros países y su gran número de créditos morosos.

En este sentido, Jochnick criticó los sistemas de alerta temprana y los procedimientos de los bancos para valorar la capacidad de un cliente de devolver un préstamo.

Estos sistemas y procedimientos están excesivamente supeditados a indicadores que no son eficaces, a calificaciones obsoletas y a información retrógada, dijo.

Pero Jochnick también ve vital introducir un sistema de garantía de depósitos europeo.

EL TAMAÑO IMPORTA, EN El SECTOR BANCARIO

El consejero delegado de Deutsche Bank, Christian Sewing, ha criticado que en Europa no se deja que los bancos sean grandes pese a que "en el mundo financiero aumenta la importancia del tamaño".

"Necesitamos un sector bancario fuerte, que actúe globalmente", porque el sector bancario pertenece a las industrias clave de una economía exportadora mundial, como son Alemania y Europa, dijo Sewing desde Londres.

"En Europa hemos hecho al mismo tiempo mucho para no dejar que los bancos sean grandes. Pero esto es un rumbo cuestionable - aumenta de forma exponencial la importancia del tamaño en el mundo financiero", según Sewing.

Pero el Deutsche Bank, de momento, se concentra en mejorar su rentabilidad para poder estar a la misma altura de los ojos al buscar un socio para crear un gran banco en Europa.

"Nos preparamos para encontrar un socio", dijo Sewing, que rehusó comentar qué banco europeo podría ser.

"No nos interesa que todos los bancos globales tengan su sede fuera de Europa. Nos volveríamos más dependientes de los bancos estadounidenses", considera Sewing, quien desde el 1 de julio preside la Asociación de Bancos Privados Alemanes (BdB).

"Tras la experiencia de los pasados años, cometeríamos un error estratégico", no interesa ni al nivel nacional, ni al europeo no crear grandes bancos.

Por ello, Sewing instó a establecer las bases para llevar a cabo la consolidación del sector bancario europeo y que la regulación no les impida ser competitivos.