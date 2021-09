EEUU.-La Policía del Capitolio alerta de potencial violencia en la manifestación de apoyo a Trump del 18 de septiembre

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El último informe de la Policía del Capitolio ha alertado en su último informe de los posibles actos violentos, enfrentamientos y disturbios que pueden tener lugar el próximo 18 de septiembre en la manifestación convocada en Washington para apoyar a los acusados del asalto al emblemático edificio estadounidense el pasado 6 de enero y al expresidente Donald Trump.



La investigación de las fuerzas de seguridad del Capitolio han notificado un aumento de la retórica violenta en las publicaciones online, mientras que también ha detectado varias contra protestas que están siendo organizadas para el mismo día.



Además, el informe de la Policía, al que ha tenido acceso CNN, también señala que el evento está empezando a percibirse como una manifestación de "Justicia para Ashli Babbitt", fallecida durante la insurrección por el disparo de un agente, que ha sido absuelto y cuya identidad se ha filtrado recientemente.



La mujer formaba parte de una turba que intentaba entrar por una puerta interior en uno de los pasillos del Capitolio, y mientras intentaba trepar por la puerta cuando un agente de Policía abrió fuego contra la mujer, de 35 años de edad, seguidora del expresidente Donald Trump y aficionada a las teorías conspiratorias.



En uno de los chats donde se ha detectado retórica violenta se han estado planificando actos violentos contra centros judíos e iglesias liberares para aprovechar que las fuerzas de seguridad estarán ocupadas.



Esta semana se espera que la Policía del Capitolio exponga ante el Congreso las estrategias de seguridad trazadas de cara al 18 de septiembre, aunque por el momento se desconoce si estas implicarán la instalación de la valla que cercó el Capitolio el 6 de enero, cuando se celebró la certificación de votos de las elecciones y la victoria de Joe Biden sobre Trump.



A pesar de las advertencias de las fuerzas de seguridad, el organizador del evento, Matt Braynard, ha asegurado que la posible violencia que se registre no proviene de su grupo, que tendrá una actitud pacífica. Además, a través de su Twitter, ha invitado a "todos los miembros del Congreso" a hablar en el evento.



Según Braynard, han indicado a toda la gente que participe en la manifestación que no lleve "ningún mensaje sobre las elecciones". "No queremos ver ningún mensaje sobre las elecciones, no queremos ver ningún mensaje en camisetas y banderas o carteles sobre candidatos ni nada por el estilo", ha afirmado.