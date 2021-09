CVC no estará más de 10 años con LaLiga a pesar del acuerdo por 50 años

Fachada de la sede de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. EFE/Chema Moya

Madrid, 9 sep (EFE).- El fondo de inversión 'CVC Capital Partners' se desligará del acuerdo con LaLiga -firmado por 50 años, hasta 2071- y dejará paso a otro inversor en un período de entre ocho y diez años (en torno a 2030), aseguró Juan Arbide, director gerente del fondo CVC en un encuentro con los medios en el que explicó el acuerdo junto a Óscar Mayo, director general ejecutivo de LaLiga.

"Abandonaremos LaLiga una vez transcurridos algo más de cinco años, no hay una fecha exacta pero en estas operaciones lo normal es salir en 8-10 años", declaró Arbide.

Según ambas organizaciones, existe un protocolo de salida de CVC para que el próximo colaborador "tenga unas ideas similares" al propio fondo de inversión y que se mantenga en "sintonía con la junta directiva de LaLiga".

"No va a llegar alguien sin experiencia en deporte, que no valore LaLiga igual que CVC o que no tenga nuestros mismos ideales", explicó Mayo.

El acuerdo entre LaLiga y CVC fue presentado a los clubes el pasado mes de agosto y de los 42 asistentes tres no aceptaron (el Oviedo finalmente accedió), por lo que quedarán al margen. Real Madrid, Barcelona y Athletic Club no tendrán acceso a los 2.100 millones de euros que el Fondo CVC inyectará en LaLiga a través de la creación de una nueva sociedad llamada 'LaLiga Impulse'. A cambio de esta inyección, CVC se quedará con una cifra cercana al 9% de los derechos audiovisuales.

La operación se ejecutará a través de la creación de una nueva sociedad ('LaLiga Impulse') a la que LaLiga aportará todos sus negocios, filiales y joint ventures y en la que CVC tendrá una participación minoritaria del 9% del capital aproximadamente. Adicionalmente CVC aporta fondos a LaLiga a través de una cuenta en participación.

En un primer momento, tanto la cesión de derechos audiovisuales a CVC como la inyección de capital a LaLiga iban a ser superiores, con casi un 11% en derechos audiovisuales y 2.700 millones de euros para los clubes, pero la salida de Real Madrid, Barcelona y Athletic Club provocó una bajada en ambas cifras.

Ambos ponentes, Mayo y Arbide, confirmaron a los medios presentes que la situación provocada por la pandemia de la COVID-19 "aceleró el proceso del acuerdo" entre ambas organizaciones. Asimismo, Arbide destacó el valor de la competición y aseguró que "CVC se fija en LaLiga por ser un activo mundial con los dos mejores clubs del mundo".

En el encuentro, Óscar Mayo presentó los plazos en los que el dinero llegará a los clubes: "Este octubre llegará un 40%. A partir de aquí, se distribuirá un 20% en cada junio de los próximos tres años, llegando así a los cerca de 2.100 millones de euros".

El objetivo de esta inversión, según Arbide, es "hacer crecer la competición mediante el crecimiento de la propia marca de los equipos". Es por esta razón, según cuentan ambas entidades, que el 70% de la inyección de dinero a cada club irá destinada a fomentar el crecimiento de los clubes mediante nuevas instalaciones, ciudades deportivas, adquisición de otros clubes y asuntos relacionados.

Un 15% irá destinado a la reducción de deuda y el 15% restante se destinará a fichajes durante tres años, con la condición de que se recupere el dinero invertido en este apartado en los próximos cuatro.

LaLiga, junto a CVC, ha elaborado un Plan de Desarrollo del Club que los equipos tendrán que realizar y presentar a la patronal. Este plan estará supervisado por la entidad que preside Javier Tebas y asesorado, a su vez, por empresas externas para ayudar a los clubes a empezar. Cada club tiene que desarrollar un plan estratégico sobre varias áreas, como desarrollo internacional, marca, comunicación, estrategia deportiva y de desarrollo digital, de negocio, financiero y legal.

-REAL MADRID Y BARCELONA NO FORMAN PARTE DEL ACUERDO

Real Madrid y Barcelona son los dos activos más importantes que tiene LaLiga en estos momentos. Juan Arbide, de CVC, elogió el trabajo realizado hasta el momento por ambos en lo que a desarrollo de marca personal y producto (LaLiga) se refiere, y destacó que a pesar de que "nos hubiera encantado" contar con ellos "confiamos en que lo sigan haciendo tan bien", en este sentido.

"El uso de fondos tiene más sentido para el resto de equipos. Hay que reconocer a Madrid y Barcelona su trabajo estos años al frente de LaLiga, pero nos hubiera encantado contar con ellos", dijo.

"Obtenemos un porcentaje de derechos de LaLiga, no de Madrid y Barcelona. Si va bien, ganamos todos. Son los dos clubes que mejor lo han hecho hasta ahora en este aspecto y el acuerdo tiene más sentido para los otros clubes".

El director gerente de CVC reconoció que en caso de una supuesta fuga de ambos equipos habría "un problema": "Tenemos menos influencia en lo que hagan, pero confiamos en que lo sigan haciendo tan bien. Esperemos que no se vayan, eso sería un problema".

Además, Arbide aclaró que CVC "invierte en LaLiga, no en los 39 clubes que aceptaron el acuerdo".

-EL RECHAZO DE LA SERIE A, CLAVE PARA LA REALIZACIÓN DEL ACUERDO

El fondo de inversión CVC estuvo muy cerca de cerrar un acuerdo similar con la liga italiana, pero una claúsula de la Juventus de Turín relacionada con la Superliga hizo que la 'Juve' votase en contra del acuerdo y provocase el efecto dominó en el resto de equipos, lo que provocó que finalmente el acuerdo no saliera adelante.

En relación a esto, Arbide cree que, en caso de que el acuerdo con Serie A hubiese salido adelante, "sería difícil que estuviésemos aquí".

"Si hubiéramos hecho lo de la Serie A, es difícil que hubiéramos estado aquí. Es complicado de responder", manifestó.

Además, según Óscar Mayo, de LaLiga, la Serie A vuelve a estar interesada en el acuerdo con CVC. Sobre si el fondo de inversión valora ahora firmar con la liga italiana, Arbide fue tajante: "No vamos a hacer ahora una operación que comprometa la de LaLiga. CVC sigue mirando proyectos y siempre que no sean un obstáculo para LaLiga los hará".