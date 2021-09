Cultura.- No mires arriba, el fin del mundo en Netflix cuenta con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep

08-09-2021 Jennifer Lawrence en el tráiler de No mires arriba CULTURA NETFLIX



Netflix ha lanzado el teaser oficial y las primeras imágenes de No mires arriba, película protagonizada por Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio que narra la historia de dos astrónomos mediocres en una gira mediática descomunal para avisar a la humanidad de la llegada de un cometa que va a destruir la Tierra.



"Kate Dibiasky (Lawrence), estudiante de posgrado de Astronomía, y su profesor, el doctor Randall Mindy (DiCaprio), hacen un descubrimiento asombroso: hay un cometa en órbita en el sistema solar. ¿El problema? Que lleva un rumbo de colisión directa con la Tierra. ¿El otro problema? Que a nadie le importa. Al parecer, advertir a la humanidad sobre un mataplanetas del tamaño del Everest resulta incómodo.



Con la ayuda del doctor Oglethorpe (Rob Morgan), Kate y Randall emprenden una gira mediática que los lleva desde el despacho de la indiferente presidenta Orlean (Meryl Streep) y su servil hijo y jefe de gabinete, Jason (Jonah Hill), a la emisión de The Daily Rip, un animado programa matinal presentado por Brie (Cate Blanchett) y Jack (Tyler Perry).



Solo quedan seis meses para el impacto del cometa, pero gestionar el flujo de noticias y ganarse la atención de un público obsesionado con las redes sociales antes de que sea demasiado tarde resulta sorprendentemente cómico. ¿Pero qué es lo que hay que hacer para que el mundo mire hacia arriba?", reza la sinopsis.



En el clip se puede ver a Randall Mindy, quien parece tener un ataque de ansiedad. "Tu respiración me estresa", dice Jason Orlean. "Esto afectará a todo el planeta" advierte el científico. "Ya, pero es muy estresante", contesta el personaje de Hill.



"Un cometa se dirige a la Tierra", dice Kate. "¿Sabes cuántas reuniones sobre el fin del mundo hemos tenido?", contesta la presidenta Orlean. "Sequías, hambruna, agujeros de ozono* Es muy aburrido", lamenta Jason.



El filme, dirigido por Adam McKay, también cuenta en su reparto con Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cud, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis y Tomer Sisley. No mires arriba se estrena el 24 de diciembre en Netflix y en cines seleccionados ese mismo mes.