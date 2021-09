Cultura.- HBO Max llegará a España el 26 de octubre para unir todo el contenido de WarnerMedia en una plataforma

08-09-2021 HBO Max llega a España el próximo 26 de octubre CULTURA WarnerMedia



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



HBO Max, la plataforma streaming de Warner Bros, llegará a España el próximo 26 de octubre, adelantándose así a los principales países del mercado europeo, donde estará disponible a partir del próximo año. En esta fecha, el servicio estará disponible también en Andorra, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.



En 2022, HBO Max añadirá 14 territorios adicionales como parte de su lanzamiento global por fases: Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Hungría, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, Portugal, Rumania, Serbia, Eslovaquia y Eslovenia, así como otras regiones que aún no se han anunciado.



HBO Max ofrecerá un amplio catálogo que incluirá las licencias principales de WarnerMedia: Warner Bros., HBO, DC y Cartoon Network, así como los galardonados Max Originals estadounidenses e internacionales, todo en un mismo lugar por primera vez.



"La llegada de HBO Max a Europa es un momento histórico", ha señalado el presidente HBO Max International, Johannes Larcher, en un comunicado recogido por Europa Press en el que añade que "las películas y series de WarnerMedia como Harry Potter, Juego de Tronos y The Big Bang Theory son muy queridas por los fans de toda Europa, y HBO Max se ha creado para brindarles la experiencia de visualización más intuitiva y adecuada para ver estas y una amplia gama de otros títulos increíbles".



"La combinación única y exclusiva del contenido icónico de Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network y Max Originals, incluyendo las producciones originales locales, hace posible construir una plataforma de streaming que encantará a los fans en Europa", ha agregado la responsable general de HBO Max EMEA, Christina Sulebakk.



HBO Max estará disponible para nuevos clientes además de para los existentes abonados de HBO España, HBO Nordic, HBO Portugal y HBO Go (facturado directamente o a través de partners de distribución).



El pasado mayo, HBO Max celebró su primer aniversario en Estados Unidos y en junio se lanzó en 39 territorios en América Latina y el Caribe, como primera expansión más allá de Estados Unidos.