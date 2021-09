Colombia-Chile, duelo de equipos que no pueden ceder más

BARRANQUILLA, Colombia (AP) — Colombia y Chile no quieren cerrar esta triple fecha de las eliminatorias mundialistas sin una victoria. Otro resultado que no signifique sumar de a tres podría comprometer las aspiraciones de clasificación a Qatar 2022.

La Roja se reencontrará con su ex técnico Reinaldo Rueda cuando el jueves visite a los colombianos en Barranquilla.

Ambos seleccionados acusan importantes bajas.

Colombia no tendrá a los zagueros centrales Yerry Mina y Dávinson Sánchez. El primero no fue convocado de antemano por una lesión y el segundo regresó a Inglaterra para reintegrarse a su club Tottenham, según acuerdo previo.

Carlos Cuesta y William Tesillo, quien alineó como lateral izquierdo en los recientes empates 1-1 de visita a Bolivia y Paraguay, son los candidatos para relevar a Sánchez. Óscar Murillo es el otro central y Stefan Medina es el lateral derecho.

Chile, por su parte, tendrá las ausencias por acumulación de tarjetas del atacante Eduardo Vargas y del zaguero Sebastián Vegas.

Eugenio Mena se perfila para relevar a Vegas en una zaga que ya había sido mermada por la baja del central Francisco Sierralta al no ser cedido por su club inglés Watford. Resta por ver si el técnico Martín Lasarte se decide por usar un bloque defensivo de cinco como lo hizo en la derrota 1-0 en casa ante Chile o de cuatro en la igualdad 0-0 en Ecuador de la última semana.

En cuanto al ataque, el entrenador chileno tendría que apelar a jugadores de poco rodaje internacional. El astro Alexis Sánchez quedó fuera en esta triple fecha por una lesión.

Arturo Vidal, el pulmón del mediocampo chileno, no logró convertir ante Ecuador y a manera de advertencia a Colombia dijo en Instagram: “Lo único que quería era pegarle al arco, no me quedó (anotar), pero los goles los guardé para el jueves".

“Vamos a ir al Mundial, tranquilos. Vamos nomás”, añadió el jugador del Inter de Milán.

Pero la situación de Chile es comprometida. Ocupan la octava plaza entre 10 equipos con apenas siete puntos. Colombia suma 10 unidades y se aferra al quinto sitio, el cual da acceso a la disputa de un repechaje intercontinental.

La efectividad del ataque de Colombia ha sido su talón de Aquiles en esta eliminatoria, con 13 goles anotados y 15 en contra en ocho partidos.

El delantero Radamel Falcao y el arquero David Ospina creen que el ataque de Colombia mejorará.

“Los goles ya van a venir, hay que mantener la confianza en los hombres de ataque del equipo, porque todos podemos marcar", dijo Falcao. "Colombia genera juego, necesitamos tener más oportunidades, el gol va a llegar”.

Autor de 35 tantos con la selección, Falcao no anota desde octubre de 2020, cuando firmó a los 90 minutos el empate 2-2, precisamente ante Chile en Santiago.

Según el arquero Ospina, la clave para Colombia será “mantener el balón la mayor parte del partido para poder controlar desde cualquier ámbito en el terreno”.

Colombia tendrá la ventaja que Rueda conoce perfectamente a Chile, puesto estuvo en el banco de la selección desde 2018 hasta inicios de este año.

Rueda enfatizó en la necesidad de “sumar en casa tres puntos para estar más tranquilos”.

El partido se disputará en el estadio Roberto Meléndez de esta ciudad del Caribe y se autorizó la asistencia de 23.500 aficionados, el 50% de la capacidad del recinto, según confirmaron la Federación y la alcaldía de la ciudad. Los boletos se vendieron rápidamente.