Chile llama a grandes emisores a enfrentar el cambio climático con "urgencia"

La ministra chilena de Medio Ambiente y presidenta de la COP 25, Carolina Schmidt, en una fotografía de archivo. EFE/J.J. Guillén

Santiago de Chile, 8 sep (EFE).- La ministra chilena de Medio Ambiente y presidenta de la COP 25, Carolina Schmidt, llamó este miércoles a los grandes emisores a enfrentar el cambio climático "con la responsabilidad y sentido de urgencia que la sociedad, la ciencia y la vida en el planeta demanda.

Su intervención se dio en el marco del "Diálogo de alto nivel sobre acción climática en las Américas", un encuentro organizado por los Gobiernos de Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y República Dominicana que aunó a distintos actores para pensar conjuntamente medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en el continente.

"Necesitamos mayores esfuerzos globales, mayores números de actores, tanto del mundo público y privado, nacionales, regionales y Gobiernos locales, y en particular un mayor número de grandes estados emisores impulsando una acción climática efectiva y el compromiso de alcanzar la Carbono Neutralidad a más tardar el 2050", sostuvo la ministra.

Haciendo alusión al último informe publicado este año por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), Schmidt enfatizó en que el fenómeno es "el mayor desafío" que tiene esta generación y que enfrentarlo resulta un "imperativo ético, social y económico"

"No hay sector, industria o actividad que no se vaya a ver profundamente impactados", aseveró.

Basada en la misma publicación, que en sus conclusiones sitúa la actividad humana como la principal responsable del cambio climático, Schmidt señaló que se trata de un "nuevo llamado, urgente y claro (...) en particular a los grandes emisores a (...) cumplir los compromisos que adquirimos bajo el Acuerdo de París para conseguir que el aumento de la temperatura no supere los 1,5° Celsius".

Al finalizar su participación, la jefa de cartera destacó el rol que Chile ha jugado en la presidencia de la COP25 en tanto que ha sido articulador de la Alianza de Ambición Climática para la Carbono Neutralidad al 2050, espacio que reúne a actores estatales y no estatales comprometidos con las metas de carbono neutralidad.

Según Schmidt, la alianza cuenta a la fecha con 122 países y cerca de 3.000 organizaciones a nivel global que representan el 68 % del PIB mundial, el 61 % de las emisiones y más de 88 trillones de dólares inversión que apunta a lograr el objetivo a 2050.