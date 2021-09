Caída del bitcóin fue una leve pérdida de presión: Novogratz

(Bloomberg) -- Para el multimillonario Mike Novogratz, la repentina caída de este martes del bitcóin fue consecuencia de que los inversionistas se emocionaran demasiado.

En las últimas ocho semanas, el mercado de las criptomonedas se ha desarrollado con fuerza y se ha sobrecomprado, aunque por buenas razones, de acuerdo con el entusiasta de las criptomonedas.

Novogratz señaló que recientemente Visa Inc. compró un NFT por US$150.000, Amazon.com Inc. publicó una oferta de trabajo en blockchain y moneda digital y Walmart Inc. está buscando contratar a un experto en criptografía. El interés de los inversionistas individuales se disparó gracias a las grandes instituciones que se subieron al carro de las criptomonedas, dijo el director ejecutivo de Galaxy Digital Holdings.

“Ha habido una gran comprensión de que las criptomonedas, no son solo el bitcóin que se compra como cobertura contra una mala política fiscal y monetaria. Más importante aún, es la web 3.0”, dijo Novogratz el martes en una entrevista con Bloomberg TV. “Ningún inversionista quiere perderse la próxima internet. Creo que nos emocionamos demasiado y esto fue una leve pérdida de presión”.

El inversionista hizo estos comentarios después de que el bitcóin se desplomara hasta un 17% a US$43.050, su nivel más bajo en casi un mes. El retroceso más grande de la criptomoneda se produjo cuando enfrentaba una de sus mayores pruebas en sus 12 años de historia: El Salvador se convirtió el martes en el primer país en adoptarlo como moneda de curso legal.

Después de que los fallos técnicos plagaran el lanzamiento, el Gobierno salvadoreño desconectó la billetera criptográfica que se estaba utilizando para el proyecto y dijo que estaba realizando pruebas.

Cuando se le preguntó si el inestable lanzamiento del proyecto criptográfico de El Salvador afectaría la adopción del bitcóin de manera más amplia, Novogratz dijo que las fallas técnicas que obstaculizaron la iniciativa se solucionarán con el tiempo.

“Creo que la verdadera cuestión será, regresar en seis o 12 semanas y ver cómo está funcionando para El Salvador y para el sistema en sí”, dijo Novogratz. “Hacer las cosas a gran escala no es fácil. Tengo mucha fe en que lo harán bien”.

El Salvador recurrió a la firma de criptomonedas BitGo para proporcionar la infraestructura de billetera y la plataforma de seguridad para su proyecto. En mayo, Galaxy Digital de Novogratz acordó comprar BitGo en un acuerdo valorado en aproximadamente US$1.200 millones.

“Los Gobiernos serán muy, muy protectores de sus monedas nacionales”, dijo Novogratz. “Estarán bien con los pagos, y veremos el aumento de las monedas estables, conocidas como ‘stablecoins’”.

Novogratz señaló que las remesas representan alrededor de 20% del PIB de El Salvador. Algunos de ellos están en bitcóin, y los lugareños lo guardan porque están preocupados por el dólar o lo convierten y lo gastan en la economía nacional, dijo.

En cuanto al mercado, es “realmente difícil de entender” dónde estará en el corto plazo, dijo. Pero a largo plazo, dice que la trayectoria del bitcóin es clara. “Hay suficientes instituciones que han dicho que creen que es una reserva de valor”, dijo.

