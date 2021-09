ByteDance buscaría préstamos por US$4.000M ante OPI incierta

(Bloomberg) -- ByteDance Ltd. está en conversaciones para obtener aproximadamente US$4.000 millones en préstamos bancarios, según una persona familiarizada con el asunto, dado que una ofensiva contra el sector de internet de China arroja dudas sobre el momento de su tan esperada oferta pública inicial.

El propietario de TikTok y Douyin está en conversaciones con varios bancos sobre un préstamo sindicado de alrededor de US$4.000 millones, aunque nada se ha finalizado, dijo la persona, confirmando un financiamiento de deuda informado anteriormente por The Information. ByteDance aprovechará las bajas tasas de interés y utilizará los fondos principalmente para pagar la deuda mientras repone sus reservas de efectivo para las operaciones diarias, dijo la persona, que pidió el anonimato. Un representante de ByteDance declinó comentar en un comunicado enviada por mensaje.

ByteDance, la startup más valiosa del mundo, se encuentra entre un grupo de gigantes corporativos chinos que enfrentan la imprevisibilidad de una represión gubernamental que ha durado meses. El ataque de Pekín hacia el sector tecnológico, que abarca las redes sociales, los juegos y las plataformas de internet, ensombrece a una startup que alguna vez fue valorada en US$500.000 millones en transacciones privadas.

ByteDance, cuyos patrocinadores incluyen a SoftBank Group Corp. y Tiger Global Management, había iniciado este año los preparativos para una OPI de sus activos nacionales que podrían recaudar varios miles de millones de dólares, informó Bloomberg News. Ha estado trabajando con los reguladores para garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad de los datos antes de salir a bolsa, pero procedió con cautela dada la confusión regulatoria.

En ese momento, estaba considerando si elegir a Hong Kong o a Estados Unidos como lugar de cotización. En marzo, la empresa contrató a Shou Zi Chew de Xiaomi Corp. como su jefe de finanzas, alimentando especulaciones de que una OPI era inminente.

Nota Original:ByteDance Is Said in Talks for $4 Billion in Loans as IPO Wavers

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.