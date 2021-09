Brasil camina hacia los 21 millones de contagios por covid, con las cifras cayendo

Un hombre es sometido a una prueba para detectar la covid-19. Fotografía de archivo. EFE/Divyakant Solanki

Río de Janeiro, 8 sep (EFE).- Brasil registró 250 muertos por covid-19 en las últimas 24 horas, con la que ya suma 584.421 víctimas fatales, mientras que los contagios caminan hacia los 21 millones de casos, en momentos en que las cifras de la pandemia continúan a la baja, informó este miércoles el Gobierno.

De acuerdo con el más reciente boletín del Ministerio de Salud, fueron notificados en el país 14.430 nuevos casos del coronavirus en la última jornada y el total de contagios desde que se registró el primer caso por covid-19 en Brasil, en febrero de 2020, llegó a los 20.928.008 contagios.

Las cifras pueden ser levemente mayores, ya que Ceará fue el único estado en no reportar dato alguno este miércoles por problemas técnicos de su base de datos, según señaló la cartera.

No obstante, los números muestran una constante caída de las muertes y los positivos por coronavirus en el país desde julio y los promedios se ubicaron este miércoles en los 467 fallecidos y los 17.685 casos diarios.

Se trata de medias diarias que no se veían desde noviembre del año pasado y que están bastante lejanas de los promedios récord que llegó a tener Brasil de 3.124 muertes diarias, el 12 de abril, y los 77.265 positivos, el pasado 23 de junio.

Brasil, con su más de 213 millones de habitantes, es uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus. La potencia suramericana es la segunda nación del mundo con más muertes por el virus, después de Estados Unidos, y la tercera en contagios detrás del país norteamericano e India.

Los expertos atribuyen la caída de las cifras a los avances en la vacunación, un proceso que comenzó a cuenta gotas en enero pasado, pero que ya deja al 63,5 % de la población con la primera dosis de la vacuna y a cerca de un 32 % de sus habitantes con la pauta completa de inmunización.

En estas últimas semanas las inmunizaciones se han concentrado en la población adolescente (menores entre los 12 y los 17 años) y en aplicar el refuerzo a los adultos mayores que recibieron el esquema completo de la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, la primera en ser utilizada en el país.