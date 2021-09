Berizzo dice que Paraguay sigue "en la pelea" y descarta renunciar

El seleccionador de Paraguay, Eduardo Berizzo, en una fotografía de archivo. EFE/Joedson Alves

Asunción, 8 sep (EFE).- El seleccionador de Paraguay, Eduardo Berizzo, dijo este miércoles que su equipo "sigue en la pelea" y que lo demostrará intentando el jueves una victoria ante Venezuela que consideró "necesaria", en cuanto que la Albirroja no ha ganado un partido de local en estas clasificatorias sudamericanas a Catar.

Asimismo, Berizzo dijo que en ningún momento se ha planteado dimitir, al hilo de las críticas recibidas por los últimos resultados, el empate en casa ante Colombia (1-1) y la anterior derrota frente a Ecuador (2-0).

"Nuestra manera de jugar tiene que ser atacar, encontrar los mejores caminos al gol, decidir bien las jugadas de ataque, para eso necesitamos el balón.Hacer posesión y volcarnos con convicción en ataque frente a un rival que va a intentar que nos equivoquemos y lastimarnos a la contra", dijo el argentino en rueda de prensa.

Añadió que el esquema pasa por contribuir al ataque "con equilibrio sabiendo que Venezuela es un equipo veloz cuando roba el balón y sale a la contra, y nosotros encontrar los caminos al gol con la misma convicción que lo hacemos siempre".

"En partidos internacionales las situaciones de gol no son muchísimas, son las necesarias para ganar en el partido, el otro día las tuvimos frente a Colombia y necesitamos acertarlas", agregó el técnico.

Berizzo negó con un gesto de cabeza que haya pensado en renunciar, en el marco de las críticas recibidas, también por los medios de prensa deportivos, ante la escasa capacidad ofensiva de su combinado, que solo ha ganado uno de los ocho partidos disputados, contra Venezuela en la ida (0-1).

"Hay una cosa más importante que yo mismo, que es que el equipo gane, que el equipo se sienta seguro de lo que hace y que salga en búsqueda de la victoria, que es necesaria, no solo para mi, sino para todos", indicó sobre esa segunda cita ante la Vinotinto, que está en el último lugar de la clasificación.

Añadió que cree que su labor al frente de la Albirroja es positiva, si bien reconoció que ello ha de ser refrendado con victorias.

"Creo que mi trabajo es bueno, sí, y podía esgrimir argumentos para justificarlo, no creo que sea exactamente el momento, porque el argumento o los argumentos necesitan de victorias para respaldarse (..) Es verdad, a nuestro proceso le falta una victoria y vamos a buscarla con Venezuela", reflexionó.

En ese sentido, Berizzo dijo que las cosas hubieran sido diferentes de haber ganado a Colombia, que empató de penalti en la segunda parte.

"Estoy aquí buscando un sueño que es llegar a un nuevo Mundial, partiendo de una realidad que también hay que reconocerlo, nuestra situación tiene que ver con la realidad, estamos en la pelea.Si hubiéramos ganado el domingo, increíblemente, a pesar de todas las críticas, si hubiésemos metido un gol en el minuto 93, te metías en la clasificación directa en el Mundial, al repechaje seguro". comentó.

En la misma conferencia, el defensa Fabián Balbuena, del Dinamo de Moscú, dijo que el conjunto confía en Berizzo y en su proyecto.

"Hay que seguir insistiendo, somos muy optimistas por el trabajo, por la calidad de los jugadores y sabemos que estamos por buen camino", dijo el defensa.

"Hay potencial y jerarquía para hacer el partido a cualquiera, ya sea de local o de visitante", dijo, aunque reseñó que el grupo es consciente de que "hasta ahora no se ha podido ganar" de local.