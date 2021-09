Arrestan a dos sospechosos del descuartizamiento de una joven en Bolivia

Fotografía de archivo en la que se registró una marcha de mujeres aimaras al protestar en contra de la violencia de género y los feminicidios, en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz

La Paz, 7 sep (EFE).- La Policía Boliviana arrestó este martes a dos sujetos sospechosos del asesinato y descuartizamiento de una joven de 18 años cuyos restos se encontraron en una zona periférica y boscosa de La Paz, en el que se constituye en el segundo caso de ese tipo en una semana.

La víctima, identificada como Mayerly C. Ch., salió de su casa el pasado domingo con la intención de visitar a su padre para recoger un dinero "de asistencia familiar", sin embargo, no regresó al hogar en el que vivía con su madre, explicó a los medios el representante de Servicios Integrales de Justicia Plurinacional, Aldo Torrez, entidad dependiente del Ministerio de Justicia.

La madre "está en un estado de shock" y "no puede asimilar la situación", relató Torrez luego de que los familiares asistieran a la morgue judicial de la ciudad para identificar el cuerpo.

Los restos de la joven se hallaron en la víspera cercenados en un bosquecillo situado en el límite entre las ciudades de La Paz y El Alto y el suceso causó tal conmoción que esta jornada los vecinos de la zona llamada Inca Llojeta bloquearon la avenida principal para pedir seguridad.

Al finalizar la tarde la Policía informó que se detuvo a "dos autores de este hecho", uno de ellos mantenía una relación sentimental con la joven mientras que el otro posiblemente fue cómplice del crimen.

El comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, dijo a medios locales que fue fundamental realizar la identificación del cuerpo, contactar a la familia de la víctima y luego establecer un "plano de relaciones" para hallar a los responsables.

La Fiscalía informó en una comparecencia preliminar a los medios que el principal responsable del crimen es Matusalen M. L. de 22 años, quien tiene antecedentes judiciales por abuso sexual y asesinato a una menor de 4 años.

El crimen se registró cuando el sujeto tenía 14 años por lo que al ser menor de edad estuvo detenido en un centro de menores y después de cumplir una condena mínima recuperó su libertad, informó a los medios la fiscal asignada al caso, Dubraska Jordán.

Magerly C. Ch. y su agresor tenían una relación hace unos tres meses y según relató Jordán, llegaron a convivir.

Este es el segundo crimen con estas características que se produce en Bolivia en una semana tras la muerte del joven Anakin P. T. de 22 años, cuyo cuerpo se halló cercenado en distintos lugares de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.

Las indagaciones de la Policía establecieron que los responsables principales eran la exnovia del joven, Luz M.R.P., de 20 años, y la actual pareja de esta, Álvaro R.S.P. ,de 22 años.

Sobre este caso se dijo inicialmente que se trataría de una "prueba de amor" de Luz hacia Álvaro, pero la mujer declaró a la Policía tras ser arrestada que "demonios vestidos de negro" cometieron el crimen.

Este caso eleva a 81 la cifra de feminicidios en el país en medio de los llamados del Ministerio Público y de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres para que las autoridades incidan más en las políticas preventivas contra la violencia machista.

En Bolivia, uno de los países más violentos para las mujeres, está vigente desde 2013 una ley que castiga el feminicidio con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la mayor pena de la legislación boliviana.