Antonio David, cauto a la hora de hablar de la segunda parte del documental de Rocío Carrasco

08-09-2021 ANTONIO DAVID FLORES SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 8 (CHANCE)



Mucho se está hablando de los escritos de Rocío Jurado, que ahora están en manos de Rocío Carrasco y se supone que va a exponer públicamente en la segunda parte del documental que ha revolucionado España entera. Algunos aseguran que no estaría bien que hiciera público sus escritos porque pertenecen a la intimidad de la cantante y otros desean saber qué opinaba la artista sobre los miembros de su familia, su marido, sus hijos y sus hermanos...



Antonio David Flores, que permanece alejado de la televisión y de los platós donde muchas veces hundió verbalmente a Rocío Carrasco, se ha mostrado discreto ante las preguntas sobre toda la polémica que rodea a los escritos de Rocío Jurado y no ha querido confirmar si era conocedor de ellos.



Tampoco ha querido desvelar su opinión y la de su hija acerca de que estos escritos vean la luz, pero a pocas palabras... buen entendedor. A Antonio David le ha cambiado la vida la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', nunca pensó que la madre de sus hijos rompiese su silencio y hablase públicamente sobre todo lo que le ha hecho pasar. Y además con una gran diferencia en cuanto a lo que ha hecho él durante años, aportando todo tipo de pruebas.



Es por eso por lo que ahora se muestra de lo más cauto a la hora de hablar de ella y de todo lo que le rodea. Eso sí, sigue asegurando que uno de sus deseos es que sus hijos se reconcilien con su madre: "Yo lo he dicho siempre, lo he mantenido siempre". De lo que sí que no quiere ni hablar es de las medidas cautelares que va a solicitar supuestamente Ortega Cano: "Prefiero no opinar de verdad, entenderme. Gracias, cuidaros mucho".