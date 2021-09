AMP.- Fútbol.- El Real Madrid accede a la fase de grupos de la Champions y el Levante se queda en el camino

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid logró este miércoles clasificarse para la fase de grupos de la Liga de Campeones tras ganar a domicilio al Manchester City inglés (0-1), mientras que el Levante no le podrá acompañar después de perder (2-1) ante el todopoderoso Olympique de Lyon francés.



El conjunto madridista estará este lunes en el bombo que sorteará la primera fase de grupos reservada para 16 equipos, entre los que estará también el actual campeón, el FC Barcelona, después de dejar en el camino a un City, cuya reacción y acoso en la segunda parte no le dio para igualar el tanto de Claudia Zornoza al filo del descanso.



Madridistas y 'citizens' llegaban a este duelo tras el 1-1 de la ida, un resultado que no daba ventaja al equipo inglés por la eliminación de los goles a domicilio y que daba vida al conjunto de David Aznar, que firmó una buena primera parte.



El Manchester City no salió con excesiva intensidad y el Real Madrid tardó algo en cogerle el pulso, pero una vez que Abelleira y Zornoza se asentaron y se hicieron con la pelota, supieron tener el control del encuentro, pese a no tener excesivas ocasiones de gol y que el peligro se redujese a las intenciones que llevaba siempre Athenea del Castillo.



El tramo final fueron los mejores minutos de las visitantes, que incluso lograron, por medio de Nahikari García, de marcar, pero el gol fue anulado por un fuera de juego que pareció no ser. El Real Madrid se repuso y encontró el premio a su mayor ambición cuando Zornoza, tras recoger un balón perdido en un saque de esquino, empaló el balón a la red en el minuto 43.



El City aprovechó el descanso para rehacerse y salir con mucha más fuerza en el segundo acto. El conjunto inglés apretó desde su poderío físico y fue encerrando poco a poco a su rival, que no encontró la forma de cogerle el ritmo al duelo.



El partido empezó a tener sólo una dirección y Misa Rodríguez comenzó a tener más trabajo. Las locales acosaron y tuvieron varias acciones de peligro, sobre todo un balón al palo de Hayley Raso y un cabezazo de Ellen White tras una mala salida de la portera madridista que Peter sacó en la línea. El City continuó apretando, pero las visitantes aguantaron y estarán entre las 16 mejores.



EL LEVANTE COMPITE, PERO PAGA DOS MINUTOS MALOS.



En cambio, el Levante UD se despidió este miércoles de la Liga de Campeones femenina después de perder de nuevo por 2-1 contra el todopoderoso Olympique de Lyon francés, aunque una vez más trató de competir de tú a tú con su rival.



El conjunto 'granota' había caído la semana pasada en casa por 1-2 ante el siete veces campeón de Europa y necesitaba al menos un gol para forzar una prórroga, pero pese a competir con sus armas, no logró inquietar demasiado al equipo local, al que también controló con cierta efectividad hasta que, como hace una semana, recibiese dos goles seguidos.



El conjunto de Ángel Villacampa, que sorprendió dejando en el banquillo a Alba Redondo, se esmeró en controlar las acometidas del OL en los primeros 45 minutos, marcados por la falta de ocasiones. El equipo francés apretó y buscó la portería de María Valenzuela, pero la zaga levantinista supo sobrevivir al agobio, sobre todo inicial.



Además, con el paso de los minutos, el Levante se fue asentando y viviendo con más comodidad, e incluso gozó de una buena ocasión en un contragolpe que no pudo culminar Crivelari tras un buen envío de Paula Tomás.



En la segunda parte, el Lyon siguió buscando el gol de la tranquilidad y María Valenzuela lo evitó en los compases iniciales con una gran parada a un cabezazo de Malard. Villacampa no esperó más y metió en el campo a Redondo y a Gio Queiroz buscando más mordiente ofensivo para hacer más daño.



Sin embargo, todo se complicó a la hora de juego. Una falta alejada del área fue botada por Majri al corazón del área y no encontró a ninguna rematadora, pero se fue 'envenenando' y terminó en la red para convertirse en el 1-0. Sin tiempo para reaccionar, un contragolpe 'granota' se convirtió en una contra para las locales y certificada por Macario con un gran remate de cabeza para hacer el 2-0.



De este modo, se repetía lo sucedido en el Ciutat de València cuando el equipo valenciano recibió los dos goles en un corto espacio de tiempo en el tramo final del partido, pero tuvo también respuesta rápida como en la ida para agarrarse al milagro.



Así, dos minutos después del 2-0, Cometti cabeceó un centro desde la esquina de Irene Guerrero para recortar distancias, pero el Lyon supo aguantar su ventaja y quedarse con el billete para la fase de grupos del máximo torneo continental.