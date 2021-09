15-11-2018 AMP.- Colombia.- Exlíderes del cártel de Cali acusan al expresidente Pastrana de haber recibido su dinero para campañas. Pastrana niega las acusaciones y asegura que su campaña fue gestionada "de la manera más pulcra" POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



Pastrana niega las acusaciones y asegura que su campaña fue gestionada "de la manera más pulcra"



Los hermanos Rodríguez Orejuela, antiguos líderes del ya extinto cártel de Cali, han acusado este miércoles al expresidente colombiano Andrés Pastrana de corrupción, ya que aseguran que recibió dinero de la organización criminal para sus campañas, y de chantaje.



En respuesta a la comparecencia de Pastrana ante la Comisión de la Verdad, donde el exmandatario acusó al también expresidente Ernesto Samper de haber recibido dinero del narcotráfico, Gilberto Rodríguez Orejuela y Miguel Rodríguez Orejuela han enviado una misiva a los medios colombianos acusándolo de corrupción.



Pastrana ha entregado a la Comisión de la Verdad una misiva en la que supuestamente los hermanos habían confesado contribuir "con el dinero para la campaña de Ernesto Samper, y no fue a sus espaldas".



Frente a esto, los Rodríguez Orejuela han confirmado que entregaron esa misiva a Pastrana a través de su "común amigo el doctor Santiago Rojas hace más de 20 años". No obstante, han acusado al expresidente de "señalar y al mismo tiempo pretender posar de víctima de la corrupción sin incluirse en dicha corrupción".



"Señor expresidente, se le olvidó contarle a la Comisión de la Verdad su participación criminal en los tan sonados contratos de Dragacol y Chambacú donde usted fue el jefe de esa conspiración para defraudar al Estado", han seguido los exlíderes del cártel, para acusar a Pastrana de "chantaje".



"Le refresco la memoria señor expresidente: era el año 1999 o 2000, Miguel y yo estábamos presos en la Cárcel la Picota. Eran las seis de la mañana cuando llegó el doctor Santiago Rojas, su médico en presidencia (...), y me invitó a una celda en el mismo pabellón donde, después de un corto saludo me dijo: Gilberto, vengo de presidencia y lamento traerle malas noticias, el presidente está muy enojado y dispuesto a extraditarlos a usted y a su hermano a Estados Unidos, así sea por vía administrativa", han contado.



Tras esto, supuestamente Gilberto le preguntó a Rojas el motivo del "enojo" del presidente, a lo que este contestó que el presidente creía que, tanto él como su hermano, estaban "en una conspiración en compañía con Samper y Serpa para desacreditarlo (a Pastrana) ante la opinión pública por la corrupción que hubo en los contratos de Dragacol y Chambacú". "No duden por un segundo que él, antes de irse de la Presidencia, los pondrá en Estados Unidos", agregó Rojas, según el relato de los hermanos que recoge 'El Tiempo'.



Para evitar la extradición, supuestamente Pastrana, a través de Rojas, les habría pedido a los Rodríguez Orejuela que escribieran "una carta contando cómo fue el apoyo a la campaña de Samper involucrando también a (Horacio) Serpa --expolítico colombiano--".



"En pocas palabras, esa es la historia de la carta que usted entregó a la Comisión de la Verdad sin esta explicación", una carta que "prometió no entregar bajo palabra", para "acusar a otro menos corrupto que usted, sin decir toda la verdad", han remachado.



"DE LA MANERA MÁS PULCRA"



Tras las acusaciones de los hermanos Rodríguez Orejuela, Pastrana ha compartido en sus redes sociales un comunicado en el que defiende que su campaña fue gestionada "de la manera más pulcra" y asegura que los hermanos no pudieron ser extraditados durante su mandato porque la Constitución y la ley de entonces "no permitía la extradición por hechos anteriores a su expedición".



"Toda mi vida he luchado contra el narcotráfico", ha insistido Pastrana, para señalar que en 1994 tuvo "el valor de denunciar la entrada de dinero del narcotráfico a la campaña de Samper", algo por lo que fue "perseguido".



Para el expresidente, la carta de los exlíderes del cártel viene a confirmar la carta que él mismo entregó a la Comisión de la Verdad y ratifica "una vez más que el narcotráfico compró la Presidencia" de Samper. También se ha desmarcado de "los escándalos de Chambacú y Dragacol", que se "originaron en el Gobierno de Samper" y han sido "ampliamente investigados y juzgados por la Justicia colombiana" sin que él "haya estado vinculado".