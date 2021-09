Alcaraz se retira y canadienses Auger-Aliassime y Fernandez se plantan en semis del Abierto

El español Carlos Alcaraz, una de las grandes sensaciones del Abierto de Estados Unidos, se retiró este martes durante el partido de cuartos de final ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, quien disputará las semifinales ante el ruso Daniil Medvedev.

La joven Leylah Fernandez, también canadiense de padre ecuatoriano, se convirtió en la semifinalista del Abierto más joven desde 2005 derrotando a la ucraniana Elina Svitolina, medallista de bronce en los Juegos de Tokio-2020.

Tras los triunfos de Medvedev, Fernandez y la bielorrusa Aryna Sabalenka, el último partido de la jornada deparaba un esperado duelo entre dos tenistas extremadamente precoces.

Alcaraz, el tenista masculino más joven en alcanzar los cuartos del US Open en la era Open (desde 1968), enfrentaba a Auger-Aliassime, el más joven en clasificar a los cuartos de dos Grand Slams consecutivos desde el argentino Juan Martín del Potro en 2009.

El canadiense, de 21 años, dominaba el partido por un claro 6-3 y 3-1 cuando, con una hora y ocho minutos de juego, Alcaraz caminó hasta la red y anunció que abandonaba.

El pupilo del exjugador Juan Carlos Ferrero había recibido atención médica en la pierna derecha y durante el juego se le observó sin la chispa física con la que había logrado la hazaña de batir al griego Stefanos Tsitsipas, tercer sembrado.

"No supe que pasaba algo hasta que llamó al fisio. No sé qué pasó pero es desafortunado. No lo vi venir. Es un gran jugador", dijo Auger-Aliassime, primer canadiense en clasificar a unas semifinales del US Open.

- Medvedev a velocidad de crucero -

En el primer partido de la jornada, Daniil Medvedev se plantó en sus terceras semifinales seguidas del US Open al vencer al neerlandés Botic Van de Zandschulp por 6-3, 6-0, 3-6 y 6-4.

Van de Zandschulp, quien provenía de la fase clasificatoria, no pudo lograr otra hazaña como ante el argentino Diego Schwartzman en octavos, pero fue el primer rival en arrebatarle un set a Medvedev en todo el torneo.

"Semis de nuevo", se felicitó Medvedev. "Solo quiero hacerlo un poco mejor que las dos últimas veces y hacer ese paso extra, que es el más difícil, en realidad".

A sus 25 años, el tenista de Moscú sigue persiguiendo su primer título de Grand Slam después de caer en la final del US Open de 2019 frente a Rafa Nadal y del Abierto de Australia de este año ante Novak Djokovic, quien está a la caza de completar un pleno de títulos grandes en esta temporada.

- Fernandez sigue brillando -

A sus 19 años cumplidos el lunes, Leylah Fernandez se convirtió en la semifinalista más joven en Flushing Meadows (Nueva York) desde Maria Sharapova (18 años) en 2005.

Punta de lanza de la nueva generación en el US Open, Fernandez alcanzó las primeras semifinales de Grand Slam de su carrera al batir a la ucraniana Elina Svitolina, quinta sembrada, por 6-3, 3-6 y 7-6 (7/5) en dos horas y 24 minutos en los que contó con el apoyo entusiasta del público neoyorquino.

"Honestamente no tengo ni idea de qué siento ahora mismo", dijo Fernandez, quien se arrodilló y rompió a llorar en la pista tras imponerse en un dramático desempate.

Fernandez, número 73º del ranking de la WTA, está también apoyada en las gradas por su madre, canadiense de ascendencia filipina, y recibe desde casa instrucciones de su padre Jorge, un ex futbolista ecuatoriano.

"Mi padre me dijo: 'Estos son tus primeros cuartos de final. Que no sean tus últimos, lucha por cada pelota", relató.

Fernandez se medirá en semifinales a la bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda sembrada, que superó por 6-1, 6-4 a la checa Barbora Krejcikova, vigente campeona de Roland Garros y verdugo en octavos de la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza.

