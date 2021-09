Al menos 36 víctimas de violencia política a ocho meses de los comicios en Colombia

El director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia (i), y el subdirector, Ariel Ávila, en una imagen de archivo.. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Bogotá, 8 sep (EFE).- La violencia electoral en Colombia ha dejado al menos 36 víctimas cuando faltan ocho meses para las elecciones legislativas y presidenciales, lo que significa que desde el 13 de marzo, cuando comenzó el calendario electoral, hubo un episodio violento cada cuatro días, según reveló hoy la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

Desde el 13 de marzo hasta el pasado 23 de agosto "hubo 29 hechos de violencia electoral que han dejado 36 víctimas, incluidos seis homicidios (cinco de carácter político y un asesinato selectivo) y el resto son amenazas", resumió el subdirector de Pares, Ariel Ávila, en la presentación del primer informe de violencia y dinámica electoral publicado este miércoles.

"(El recuento) lo hemos hecho durante muchos años y siempre nos llevamos la sorpresa de que todo va a mejorar (...) y sin embargo nos sorprendamos porque nos encontramos con hechos más escabrosos y dolorosos", aseguró el director de Pares, León Valencia.

En el seguimiento de la violencia en el contexto electoral anterior, después de las locales y departamentales de 2019, hubo 230 víctimas -de ellas 25 asesinadas- en 177 hechos ocurridos en 28 departamentos y 136 municipios.

SEIS ASESINATOS

"No ha empezado la campaña y ya se han presentado seis asesinatos", lamentó Valencia, quien recordó el crimen de Karina García, cometido hace dos años cuando era candidata a la Alcaldía de Suárez, en el departamento del Cauca (suroeste), del cual aún se desconoce quiénes fueron los autores intelectuales.

La mayoría de hechos recogidos en este primer informe se produjeron en junio, que coincidió con el segundo mes de protestas en el marco del paro nacional, y más de la mitad se concentraron en los departamentos de Antioquia, Magdalena y Valle del Cauca, así como en Bogotá.

Además, la violencia "no obedece solo al conflicto armado", argumentó Valencia, sino que "la violencia electoral está inherente" al sistema político y cultural "independientemente de la mayor alza del conflicto armado".

CONTRA PARTIDOS NO TRADICIONALES

La mayoría de víctimas pertenece a partidos que no son los tradicionales -excepto un 17 % que son miembros del Partido Liberal-, y un tercio de ellos hace parte de la Alianza Verde (centro-izquierda).

"Este escenario tiende a empeorar en el contexto nacional debido al fortalecimiento de fuerzas políticas alternativas frente a las clases políticas tradicionales", asegura el informe.

De esta forma, según explicó el subdirector, el "Partido Verde, Partido Liberal, Mais (indígena), Colombia Humana (izquierda) son los más victimizados".

Los autores tradicionales de la violencia política, que eran los grupos paramilitares o la guerrilla de las FARC, han cambiado ya que en el 72 % de los casos, se trata de autores no identificados, son "sicarios, mercenarios y no son las grandes estructuras criminales", explicó Ávila.

"Es decir, alguien está pagando a esos sicarios para que asesinen a esas personas o para que los amenacen", resumió el subdirector. En el 28 % de los casos restantes sí se señala directamente a grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas (o Clan del Golfo) o bandas criminales como Los Caparros.

Colombia celebrará el 13 de marzo de 2022 elecciones de Senado y Cámara de Representantes, mientras que la primera vuelta de las presidenciales será el 29 de mayo y la segunda, en caso de ser necesaria, el 19 de junio.

Ante este escenario, desde Pares auguran que los meses de enero y febrero, "como viene siendo tradicional" sean los más violentos.