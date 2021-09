Wall Street está de regreso, pero no como esperaba la industria

(Bloomberg) -- Los tapabocas están de vuelta en Citigroup, y los trabajadores de Bank of America todavía tienen que mantener la distancia en las salas de conferencias. En JPMorgan, los banqueros de inversión y los operadores ya no pueden desahogarse en el bar más cercano que cerró durante la pandemia.

Wall Street está de regreso, pero no como esperaban los ejecutivos de la industria.

Durante meses, los grandes de la banca señalaron que la semana posterior al feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos sería la referencia del tan esperado regreso a la normalidad de las corporaciones estadounidenses. Pero la variante delta cambió ese plan y muchas grandes empresas han pospuesto su regreso.

Wall Street, por otro lado, avanza cojeando. Gran parte está vacunada y con tapabocas. Los ejecutivos bancarios no renuncian a la idea de un regreso generalizado a la oficina, aunque pares de otras corporaciones importantes, desde Apple Inc. hasta Amazon.com Inc. y Ford Motor Co., han dicho que los trabajadores no tienen que regresar hasta el año que viene, e incluso entonces no será todos los días.

“Aparentemente, delta borró el optimismo inicial de que habría un rápido retorno a la normalidad después del verano”, escribieron en un memorándum al personal este mes Rich Handler, director ejecutivo de Jefferies Financial Group Inc., y el presidente, Brian Friedman. “Si bien esperamos que algunos de ustedes trabajen en la oficina en septiembre, continuaremos monitoreando de cerca todos los datos y compartiendo de manera transparente nuestras ideas con ustedes”.

Menos del 30% de los trabajadores de servicios financieros en Manhattan han regresado a la oficina, según una encuesta realizada en agosto por Partnership for New York City. Para la ciudad en su conjunto, los empleadores han reducido sus expectativas de un regreso después del verano: ahora prevén que el 41% de los trabajadores de oficina regresan a fines de este mes; en mayo esa cifra superó el 60%.

Aun así, legiones de empleados de Citigroup Inc. y Bank of America Corp. volverán a las oficinas este mes, uniéndose a sus pares de JPMorgan Chase & Co. y Goldman Sachs Group Inc. que regresaron hace semanas.

Los banqueros de inversión también están volviendo a viajar, reuniéndose con clientes en medio de un flujo récord de acuerdos. Los operadores también buscan regresar. Volver a la mesa de dinero podría ayudar en los días más lentos, ya que las conversaciones informales al son de una taza de café generan ideas de inversión.

No obstante, los bancos desconfían de tener demasiados empleados en casa. Lo que evidencian es que la desconexión emocional al no ver a sus colegas en persona también podría aumentar el desgaste y es mucho más difícil renunciar a un trabajo en el que se están construyendo relaciones con los colegas.

Los cinco bancos más grandes de Wall Street podrían cumplir sus planes de abrir los edificios a más empleados, pero varios de sus rivales más pequeños han decidido oponerse.

Al igual que Jefferies, Perella Weinberg Partners y Credit Suisse Group AG han pospuesto sus fechas de regreso a las oficinas en EE.UU. Wells Fargo & Co. pospuso la fecha dos veces en las últimas semanas.

Brecha generacional

El entusiasmo por ir a la oficina tiende a diferir según el grupo de edad, indica Becky Frankiewicz, presidenta para Norteamérica de la firma de personal Manpowergroup Inc.

Muchos mileniales están criando y les preocupa que sus hijos contraigan covid-19, dijo Frankiewicz en una entrevista en Bloomberg Radio. La Generación Z, por otro lado, probablemente esté más emocionada de volver a la oficina, porque “están recién salidos de la universidad y buscan hacer amigos”.

También están entusiasmados por regresar los baby boomers y la Generación X, dijo. “Piensen en quién dirige las empresas del mundo en este momento: la Generación X y los boomers. De modo que vemos un interés muy variado por volver al lugar de trabajo”.

