Venezuela recibe primer cargamento de vacunas a través de Covax

(Bloomberg) -- Venezuela recibió el primer cargamento de vacunas contra el covid-19 adquiridas a través del mecanismo global Covax, patrocinado Organización Mundial de la Salud (OMS), después de que meses de retrasos y problemas de pago obstaculizaran el plan de inoculación del país.

El envío de 693.600 vacunas Sinovac Biotech Ltd. llegó a primera hora del martes, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en un comunicado publicado en su sitio web. El país recibirá alrededor de 12 millones de dosis a través de Covax, señaló la OPS. Se esperaba que el primer envío llegara a fines de julio, pero se retrasó por razones que no han sido dadas a conocer públicamente. En junio, algunos pagos del Gobierno a Covax fueron bloqueados temporalmente por los bancos, según informó el Gobierno en ese momento.

El secretario de la Academia Nacional de Medicina, Huníades Urbina, confirmó el martes la llegada del cargamento en una entrevista con Unión Radio. La oficina del vicepresidente de Venezuela, que gestiona la respuesta al covid-19, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Mientras que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro no ha hecho pública la llegada de las vacunas Sinovac.

Venezuela tiene la tasa de vacunación más baja de Sudamérica, según datos de la OPS. Una encuesta reciente realizada por expertos académicos reveló que menos del 12% de la población estaba completamente inmunizada. Los negociadores del Gobierno y de la oposición llegaron a un acuerdo el lunes para trabajar juntos para abordar el covid, en uno de los primeros acuerdos entre las dos partes en el marco de las conversaciones que se están llevando a cabo en Ciudad de México.

Maduro se ha comprometido a triplicar las tasas de vacunación a 300.000 dosis administradas al día con las vacunas del Covax. El plan del Gobierno es inmunizar al 70% de la población para octubre, aunque los recientes retrasos ponen en duda ese objetivo. Se desconoce el número total de vacunas recibidas de Rusia y China a través de acuerdos bilaterales.

Nota Original:South America’s Least-Vaccinated Country Gets First Covax Shots

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.