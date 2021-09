Unicef urge a reunir con sus familias a cientos de niños evacuados de Kabul

Imagen de archivo de la directora ejecutiva de la Agencia de la ONU para la Infancia, Henrietta Fore. EFE /CATI CLADERA /Archivo

Naciones Unidas, 7 sep (EFE).- Unicef urgió este martes a reunir con sus familias a unos 300 niños evacuados en solitario de Afganistán tras la toma del poder por parte de los talibanes.

"Desde el 14 de agosto, cientos de niños han sido separados de sus familias en medio de condiciones caóticas, incluidas evacuaciones a gran escala, en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul", señaló en un comunicado la directora ejecutiva de la Agencia de la ONU para la Infancia, Henrietta Fore.

En total, Unicef y sus socios han registrado a unos 300 menores no acompañados que han salido del país, pero esperan que el número aumente a medida que avanzan los trabajos de identificación.

Fore dijo que Unicef está facilitando apoyo técnico a los Gobiernos que han evacuado niños y actualmente tiene equipos desplegados en bases aéreas de Catar y Alemania, donde expertos trabajan con las autoridades para registrar a los menores, garantizar atención adecuada y facilitar su reunión con familiares.

"Unicef está profundamente preocupada por el bienestar de los niños no acompañados y separados estén donde estén. Se trata de algunos de los niños más vulnerables del mundo. Es vital que sean identificados rápidamente y mantenidos a salvo durante el proceso de encontrar a las familias y reunificarlos", señaló la responsable.

Fore pidió a los países donde esos menores no acompañados tienen familia que cooperen para su reunión, facilitando vías de migración legal para los niños si esa es la mejor opción.

Además, insistió en que debe hacerse todo lo posible para evitar este tipo de situaciones en las que los menores son separados de sus familias, reforzando la coordinación entre actores civiles y militares y estableciendo registros básicos de niños y familiares.