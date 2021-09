Una agresión homófoba hace saltar las alarmas sobre delitos de odio en España

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez (d), y la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría (i), durante la rueda de prensa. EFE/Javier Lizón

Madrid, 7 sep (EFE).- Una agresión homófoba a un joven en Madrid ha hecho saltar las alarmas sobre los delitos de odio en España, donde el Gobierno ha convocado una reunión de urgencia para abordar esta problemática en medio de una fuerte condena política y social ante este tipo de violencia.

La Policía busca a los autores de esta agresión que se produjo a plena luz del día y en el centro de la capital del España el pasado domingo, cuando ocho encapuchados asaltaron en el portal de su casa a un joven de 20 años, al que insultaron, le tiraron al suelo, le cortaron el labio y le grabaron con un cuchillo la palabra "maricón" en el glúteo.

Este martes el Gobierno anunció que el presidente del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, presidirá el viernes una reunión de la comisión de seguimiento del plan nacional de lucha contra los delitos de odio, convocada de urgencia ante la gravedad de los últimos ataques.

Con el asesinato de un joven el pasado julio en la memoria, denunciado entonces como un crimen homóbofo en concentraciones de protesta en buena parte del país, el colectivo LGTBI tiene miedo y el Ejecutivo ha prometido actuar sin demora y estudiar nuevas herramientas para luchar contra cualquier intimidación por motivo de orientación sexual, raza o ideología.

La portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, reclamó hoy el "máximo reproche social y político" para este tipo de agresiones, que se producen mientras el Parlamento español tramita leyes sobre la igualdad de trato, la no discriminación y la garantía de derechos de las personas LGTBI.

"Sin duda estamos pagando las consecuencias del incremento del discurso de odio no solo en redes sociales sino también en instituciones y responsables de partidos políticos", denunció por su parte la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en el Ejecutivo, Boti G. Rodrigo.

Dos ministras de la formación de izquierda Unidas Podemos, Irene Montero y Ione Belarra, que integra el Gobierno de coalición con el Partido Socialista, criticaron "los discursos de odio" del utraderechista Vox, tercera fuerza en el Congreso o Cámara baja del Parlamento español.

La Fiscalía ha alertado de la gravedad de los delitos de odio en el país, principalmente contra la orientación sexual y por racismo.

Según datos oficiales, los delitos de odio denunciados aumentaron en España un 9,3 por ciento en el primer semestre del año, hasta los 610, con respecto al mismo periodo de 2019, el ejercicio anterior a la pandemia.

Un estudio de la Oficina Nacional de Lucha contra lo Delitos de Odio revela que la gran mayoría de las víctimas, en torno al 89 por ciento, no denuncia.

"Dentro del colectivo por supuesto que hay miedo", aseguró a Efe la vocal de delitos de odio de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Arantxa Miranda, quien destacó que además de aumentar las agresiones, la violencia es "extrema".

Para el próximo fin de semana este y otros colectivos han convocado una concentración en Madrid con el lema "Nos están matando".