Un nuevo fracaso en formar Gobierno fuerza las terceras elecciones en Bulgaria

Sofía, 7 sep (EFE).- Bulgaria celebrará sus terceras elecciones generales desde abril después de que el Partido Socialista Búlgaro desistiera hoy de intentar formar Gobierno, agotando así el tercer y último intento que prevé la legislación, debido a los vetos y bloqueos entre las seis formaciones del Parlamento.

"Lamentablemente nos encaminamos hacia nuevas elecciones y nuevas negociaciones para formar Gobierno", anunció hoy el presidente del país, Rumen Radev.

La líder socialista, Kornelia Ninova, justificó hoy la devolución al jefe del Estado de su encargo de formar Ejecutivo en la negativa a apoyarla de las tres nuevas formaciones protestas que entraron en el Parlamento por primera vez en abril.

Radev tendrá ahora que decidir cuándo disuelve el Parlamento y convoca elecciones.

El presidente no está obligado legalmente a hacerlo en ningún plazo concreto y ya ha adelantado que quiere retrasar la cita electoral para dar tiempo al Parlamento a aprobar los presupuestos generales.

Además, Radev quiere evitar que las nuevas elecciones parlamentarias coincidan con la primera vuelta de las presidenciales, el 14 de noviembre, a las que él mismo se presenta.

Algunos analistas señalan que Radev teme que esa coincidencia le perjudique en las urnas.

El único plazo establecido es que las elecciones deben celebrarse como máximo dos meses después de la disolución del Parlamento.

Esta nueva crisis política en el país más pobre y corrupto de la Unión Europea comenzó tras las elecciones de abril, de las que salió un Parlamento muy fragmentado, con tres nuevos partidos que surgieron de las protestas del verano anterior contra el gobierno del conservador GERB, el partido dominante desde 2009.

Esas tres formaciones no suman mayoría de Gobierno ni están dispuestas a apoyar a los tres partidos tradicionales, el GERB, el socialista y el Movimiento por los Derechos y Libertades, de la minoría turca, a los que consideran responsables de la corrupción y el clientelismo político rampantes en el país.

El bloqueo forzó una repetición electoral en julio en la que el GERB fue superado como primera fuerza por Existe Tal Pueblo (ITN), la formación protesta del cantante y presentador de televisión Slavi Trifonov.

Desde entonces, tanto Trifonov como el GERB del ex primer ministro Boiko Borisov desistieron de formar Gobierno casi sin abrir los contactos con otras fuerzas, con el argumento de la inexistencia de mayorías.