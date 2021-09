Tolima vence a Envigado y permite el ascenso de Millonarios al segundo lugar del fútbol en Colombia

Fotografía de archivo en la que se registró a Fernando Uribe (i), goleador de Millonarios, quien anotó el gol de la victoria de su equipo 1-0 sobre Patriotas, al cierre de la fecha 8 del torneo de fútbol en Colombia. EFE/Leonardo Muñoz

Bogotá, 6 sep (EFE).- El internacional venezolano Yohandry Orozco, de 30 años, impulsó este lunes al Deportes Tolima que venció 2-0 al Envigado en la octava jornada y apagó la chispa de 'La Cantera de Héroes', que terminó el partido con nueve jugadores y cedió el segundo puesto a Millonarios, que venció 1-0 a Patriotas.

En el juego disputado en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, el partido cambió cuando en el inicio del segundo tiempo el árbitro Éder Vergara le mostró la tarjeta al juvenil Yaser Asprilla en una jugada polémica.

Desde ese momento el 'Vinotinto y Oro' tomó el control y abrió el marcador con Orozco, que sacó al minuto 56 un zurdazo de larga distancia con el que venció la resistencia de Joan Parra.

El equipo de Hernán Torres consiguió el 2-0 en un contragolpe letal al 92 que definió Omar Albornoz, tras lo cual fue expulsado Santiago Jiménez del Envigado por una fortísima patada sobre un rival.

Con ese resultado, el Tolima subió al cuarto lugar con 15 unidades, una menos que su rival de hoy que cayó al tercer puesto.

EMPATE Y RENUNCIA DEL TÉCNICO

Independiente Medellín empató este domingo 0-0 con Santa Fe y el entrenador Hernán Darío Gómez anunció su salida ante los decepcionantes resultados, que tienen al Poderoso de la montaña con 8 puntos, muy lejos de los 22 del líder del torneo, su más enconado rival, el Atlético Nacional.

En un partido sin muchas emociones, el 'Poderoso' no pudo aprovechar el acompañamiento de su público y cedió un empate ante un rival que está estancado en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones.

Por esa razón Gómez renunció y este lunes el club confirmó su salida, por lo que quedó como entrenador encargado del equipo el exfutbolista David Montoya, ídolo del club.

UN DEBUTANTE DETERMINANTE

Atlético Nacional no tuvo mayores problemas y despachó 1-3 a Alianza Petrolera. Los goles del líder fueron de Yeison Guzmán, el argentino Emanuel Olivera y Dorlan Pabón, que volvió a vestir la camiseta 'Verdolaga' tras nueve años y su entrada en el segundo tiempo fue determinante para que el equipo ganara.

Este es uno de los mejores comienzos de Atlético Nacional que ahora aventaja a Millonarios y Envigado, sus escoltas, por seis puntos.

OTRO TÉCNICO QUE DEJA EL CARGO

Deportivo Pasto asestó otro golpe al Deportivo Cali al derrotarlo por 2-0 en uno de los juegos de la octava jornada de la liga colombiana.

El técnico del Deportivo Cali, el uruguayo Alfredo Arias, quedó en situación comprometida y su salida del cargo fue anunciada hoy, pues el equipo está en la casilla 13 entre los 20 equipos que disputan la liga colombiana en la que ha conseguido solo 9 puntos de 24 posibles.

Según medios locales uno de los más firmes candidatos para ocupar el banco es Rafael Dudamel, exseleccionador de Venezuela y recordado por haber atajado en el club entre 1998 y 2001, época en la que incluso disputó una final de la Copa Libertadores.

OTROS RESULTADOS

Atlético Bucaramanga le sacó un valioso empate 1-1 al Once Caldas. Con ese resultado el "Leopardo" llegó a 14 puntos, cerca de los punteros, en tanto que los caldenses, con cinco unidades, son penúltimos entre los 20 equipos que disputan el torneo colombiano.

El sábado, América de Cali sufrió un descalabro al perder inesperadamente 0-1 contra el Deportes Quindío, tanto conseguido por el defensa Layser Chaverra.

Con el botín logrado Deportes Quindío llegó a 13 puntos, en tanto que América de Cali se quedó en 11 y perdió su casilla entre los ocho clasificados que disputarán el título de este semestre.

Por otro lado, La Equidad dejó en el camino a Jaguares, al que derrotó 1-0 con diana de Kevin Salazar con lo que su equipo completa nueve puntos -sigue en la parte media de la tabla- y la visita se queda con 11 unidades.