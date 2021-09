Sería improbable trabajar más allá de los 60 años en EE.UU.

(Bloomberg) -- Los estadounidenses dicen que es cada vez más improbable que trabajen más allá de los 60 años, según nuevos datos de la Reserva Federal de Nueva York.

La proporción de encuestados que esperan trabajar después de los 62 años se redujo al 50,1% en la encuesta del mercado laboral de julio de la Fed de Nueva York, desde el 51,9% del año anterior, el nivel más bajo registrado en un estudio que se ha realizado desde 2014. Las cifras que indican que es probable que estén empleados cuando tengan más de 67 años también disminuyó, a 32,4%, desde 34,1%.

Los datos refuerzan otras investigaciones que apuntan a una ola de jubilaciones anticipadas provocada por la pandemia.

Más de un millón de trabajadores mayores han abandonado el mercado laboral desde marzo de 2020. Algunos estadounidenses han reconsiderado sus prioridades después del trauma impuesto por el covid-19 —con un colchón en el que apoyarse, gracias a mercados financieros exuberantes. Para otros, el retiro puede ser involuntario, impulsado por la falta de perspectivas laborales.

Todo se está sumando a un cambio drástico en un mercado laboral donde el crecimiento del empleo ha estado dominado por trabajadores mayores durante las últimas dos décadas.

Alerta: cazadores furtivos de empleos

A medida que muchos estadounidenses mayores buscan la salida, también se aferran más a los trabajos que tienen.

El llamado “salario de reserva”, el salario más bajo que los encuestados estarían dispuestos a aceptar para cambiarse a un nuevo trabajo, aumentó drásticamente para los trabajadores de 45 años o más, según el informe de la Fed de Nueva York. Aumentó en un 11% en el año hasta julio, aproximadamente el doble de la tasa de inflación.

Nota Original:Americans Say They’re Now Less Likely to Work Far Into Their 60s

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.