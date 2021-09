R.Unido.- Un alemán es condenado a 40 meses de prisión en Inglaterra por compartir propaganda de Estado Islámico

03-02-2020 Agentes de la Policía Metropolitana de Londres POLITICA EUROPA REINO UNIDO POLICÍA METROPOLITANA DE LONDRES



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de Londres ha condenado a 40 meses de prisión a un ciudadano alemán de 23 años, Florian Flegel, por compartir vídeos de proaganda que "glorifican la violencia" de Estado Islámico.



Flegel, nacido en Ratingen, Alemania, ha reconocido seis cargos de difusión de publicaciones terroristas por haber difundido miles de mensajes intercambiados con su amigo Abdulá, residente en Ratingen.



La fiscal Jocelyn Ledward ha explicado que en estes vídeos había decapitaciones, atentados contra cuarteles con camiones llenos de explosivos, crucifixiones, un carro de combate aplastando a una persona y ejecuciones en masa.



Flegel llegó a Reino Unido en marzo de 2020 y se alojó con amigos de su familia en Londres, pero mantuvo el contacto con Abdulá, "hermano en la fe" con el que compartió 12.000 mensajes con vídeos, imágenes y notas de voz mediante WhatsApp y Telegram. La mayoría eran "mundanos", pero había entre ellos 31 vídeos violentos remitidos por Flegel y 24 por Abdulá.



"Empezaron a hablar de planes reales de perpetrar atentados terroristas y se animaban mutuamente y especulaban con sumarse a Estado Islámico", ha explicado Ledward.



Finalmente incluso comenzaron a buscar vuelos a Siria y estudiaron cómo cruzar la frontera en bicicleta desde Turquía, donde Abdulá tenía familia. Además se encontró la 'shahada' o declaración de fe y lealtad a Estado Islámico grabada en su teléfono iPhone.



La defensa alegó su "inmadurez" y que no buscaba difundir ese material masivamente, sino solo con una persona "que le había proporcionado antes parte de ese material". Flegel sostiene ahora que esos mensajes eran "estúpidos" y que ya no piensa así, según la defensa.



El juez Andrew Lees ha concluído que "no cabe duda" de que tenía "ideas extremistas islamistas" y de que es un "simpatizante de la ideología de Estado Islámico".