Reúnen el estudio más extenso de la obra de Frida Kahlo en un libro

Fotografía sin fecha, cedida por Editorial Taschen, que muestra una imagen del libro "Frida Kahlo". EFE/Editorial Taschen/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 7 sep (EFE).- El libro "Frida Kahlo. Obra pictórica completa", del historiador Luis-Martín Lozano, presume ser el estudio más extenso que se haya publicado de la obra de la pintora surrealista al reunir 152 de sus pinturas en un libro con reproducciones de gran tamaño de la editorial Taschen.

"Este volumen no intenta ser definitorio, lo que queremos hacer es recapitular todo lo que sabemos de Frida Kahlo pero también todo lo que deberíamos saber de ella y que está ahí disperso y que no se había reunido en un solo volumen", aseguró el autor y editor del libro monográfico según se recoge en un boletín.

El historiador de arte también expresó que espera que su libro sirva para inspirar a futuras generaciones de fotógrafos, historiadores, artistas y público en general para encontrar nuevas conclusiones y seguir generando nuevo conocimiento en torno al trabajo de Kahlo.

Lozano, quien ha dedicado gran parte de su trabajo a estudiar la obra de Frida Kahlo y Diego Rivera y ha hecho numerosas publicaciones al respecto, aseguró que el libro llegará a diversas partes del mundo puesto que será editado en español, inglés, alemán y francés.

La presentación del libro estuvo marcada por la participación de la actriz, directora y dramaturga mexicana Ofelia Medina, quien leyó cuatro textos de la artista elegidos por Lozano.

La conferencia también contó con la presencia de la sobrina nieta de la pintora Cristina Kahlo, quien resaltó el trabajo fotográfico del libro y el peso de este en la vida de Frida.

"Frida Kahlo conocía el valor testimonial de la imagen, sabía que los momentos de alegría, tanto los más complejos y dolorosos, formarían parte de su historia. Todas esas imágenes en conjunto han ayudado a ir tejiendo como un fino bordado la imagen de tan entrañable artista mexicana", expresó Cristina sobre las fotografías que también contiene el libro.

El libro -en tamaño "XXL"- permite la contemplación de las pinturas de una de las máximas exponentes del surrealismo mexicano e incluso algunos de los formatos superan las obras originales.

También presenta obras de colecciones privadas de difícil acceso y reproduce pinturas que se perdieron o que hace más de 80 años no se han expuesto.

Además de un gran repaso por la obra de la pintora, el libro promete hacer un recorrido por "los afectos y las pasiones íntimas" de Kahlo a través de los dibujos y escritos de su diario personal, así como cartas y fotografías en lugares emblemáticos como la Casa Azul, en donde se llevó a cabo el evento y compartió parte de su vida junto al también pintor Diego Rivera.