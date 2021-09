Rahm gana el premio al Jugador del Año basado en los puntos de la PGA of America

El golfista español Jon Rahm fue registrado el pasado domingo, durante la ronda final del torneo TOUR Championship, en Atlanta (Georgia, EE.UU.). EFE/Erik S. Lesser

Redacción Deportes (EE.UU.), 7 sep (EFE).- El golfista español Jon Rahm fue elegido este martes como el ganador del premio al Jugador del Año basado en los puntos de la PGA of America, y lo consiguió gracias al último birdie que hizo el pasado domingo en el hoyo 18 de la ronda final del torneo Tour Championship.

El putt de Rahm para el birdie, que logró en el East Lake, de Atlanta, donde se celebró el torneo y acabó segundo con un premio de cinco millones de dólares, hizo la diferencia para que se llevase el premio.

Rahm terminó con 75 puntos, con el estadounidense Bryson DeChambeau en segundo lugar que alcanzó los 70.

El golfista español recibió 30 puntos por su título del Abierto de Estados Unidos este verano, junto con 20 por liderar la lista de ganancias del PGA Tour y 20 por ganar el Trofeo Vardon por el promedio de puntuación ajustado más bajo.

Mientras que también fue subcampeón del estadounidense Patrick Cantlay en el Tour Championship, la PGA of America reconoce la puntuación real en East Lake.

Cantlay comenzó con una ventaja de dos golpes a 10 bajo par porque era el cabeza de serie número uno. Rahm comenzó cuatro tiros atrás como cuarto clasificado que recibió (-6).

Durante la semana, Rahm y el estadounidense Kevin Na terminaron con 266 (-14). Eso significa que se dividieron los 10 puntos otorgados por una victoria regular del PGA Tour.

DeChambeau tuvo 30 puntos para su Abierto de Estados Unidos en septiembre pasado, 10 por ganar en Bay Hill, 14 por ser cuarto en promedio de anotaciones y 16 por ser tercero en la lista de ganancias.

En el par 5 del hoyo 18 del Tour Championship, Rahm pegó un hierro 5 que atravesó la parte trasera del green. Necesitaba contribuir para tener alguna posibilidad de forzar un desempate contra Cantlay, quien conectó hierro 6 a menos de cuatro metros.

El chip de Rahm falló por poco, dejando un pequeño putt para birdie.

Eso le permitió empatar con Na a 14 bajo par, lo que le dio los cinco puntos que lo pusieron en la cima de los puntos para el premio PGA of America.

El premio PGA Tour al Jugador del Año es un voto de los miembros. La votación salió el martes e incluyó a Rahm, Cantlay, DeChambeau, y los también estadounidenses Collin Morikawa y Harris English

Justin Thomas ganó el premio PGA of America el año pasado, mientras Dustin Johnson fue elegido Jugador del Año en el PGA Tour.

El promedio de puntuación ajustado de Rahm fue de 69,3. Johnson fue segundo con 69,62.