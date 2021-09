Previsiones generales de la AFP de las 21H00 GMT

PRINCIPALES NOTICIAS

BRASIL POLÍTICA: Bolsonaro redobla ataques contra instituciones y sistema electoral en marchas en Brasil

AFGANISTÁN CONFLICTO: Talibanes anuncian sus principales ministros en Afganistán y se registran primeros muertos en protestas

EEUU GUANTÁNAMO: Juicio a presunto cerebro del 11-S se reinicia previo a 20 aniversario de los ataques

ELSALVADOR BITCÓIN: Bukele inicia la era bitcóin en El Salvador con algunos contratiempos

Bolsonaro redobla ataques contra instituciones y sistema electoral en marchas en Brasil

El presidente ultraderechista Jair Bolsonaro redobló el martes sus ataques contra las instituciones y el sistema electoral de Brasil en una jornada en que buscó movilizar a sus seguidores con marchas en las principales ciudades.

Por Florence GOISNARD y Eugenia LOGIURATTO en Rio de Janeiro

En Sao Paulo, bolsonaristas esperan fortalecer al presidente para una "limpieza institucional"

Valdivino Pereira avanzaba por la avenida Paulista agitando un cartel con los brazos en alto: "Intervención cívico militar con limpieza de las instituciones", una consigna repetida entre la multitud de bolsonaristas que colmaba la vía principal de Sao Paulo este martes en la tarde.

Por Luján Scarpinelli

Talibanes anuncian principales ministros en Afganistán, primeros muertos en protestas

Los talibanes anunciaron este martes a los principales ministros de su gobierno, que estará dirigido por Mohammad Hasan Akhund, próximo al mulá Omar, fundador del movimiento, consolidando así su poder pese a las manifestaciones contra el régimen, que se saldaron por primera vez con muertos.

Por James EDGAR y Emmanuel DUPARCQ

¿Quiénes son los ministros del nuevo gobierno talibán?

Tres semanas después de haber tomado las riendas de Afganistán, los talibanes desvelaron el martes parte de su futuro gobierno, que estará liderado por Mohammad Hasan Akhund.

PARÍS:

Errores gubernamentales, mala comunicación y "traición", claves del fiasco de las fuerzas afganas

Tres semanas después de la caída de Kabul, varios funcionarios y militares cuentan la debacle, un cóctel de fallas al más alto nivel, de propaganda talibán y de una retirada estadounidense que dejó al descubierto las debilidades de las fuerzas afganas.

Por Joris FIORITI

DISTRITO DE DEH SABZ, Afganistán:

Comandante talibán muestra los restos de la última base de la CIA en Afganistán

"¡Los dejamos irse tranquilamente y mira lo que hicieron!", dice, cerca de Kabul, el comandante talibán Hasnain mostrando un amasijo de vehículos, edificios y municiones destruidos, lo que queda de la última base de la CIA en Afganistán.

Por Emmanuel DUPARCQ

SEÚL:

Artista callejero afgano seguirá con su campaña pese a los talibanes

El colectivo artístico del activista afgano Omaid Sharifi pasó siete años transformando parte de los laberínticos muros de concreto de Kabul con murales coloreados. Hasta que llegaron los talibanes.

Por Qasim NAUMAN

Juicio a presunto cerebro del 11-S se reinicia previo a 20 aniversario de los ataques

El juicio del presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre, Jalid Sheij Mohamed, y otros cuatro acusados, se reinició el martes en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo poco antes del 20 aniversario de los ataques, pero un veredicto parece lejano.

Por Paul HANDLEY

Los acusados de los atentados del 11/9 en el juicio que se reanuda en Guantánamo

El juicio contra cinco hombres acusados de participar en los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos avanza muy lentamente en las comisiones militares de la bahía de Guantánamo.

Bukele inicia la era bitcóin en El Salvador con algunos contratiempos

El Salvador comenzó a utilizar el bitcóin como moneda de curso legal a la par del dólar, un polémico plan del popular presidente Nayib Bukele que arrancó el martes con problemas en el sistema, reclamos, desconfianza y una fuerte caída en el precio de la criptomoneda.

Por Carlos Mario MARQUEZ y Moises AVILA

LONDRES:

¿Qué es el bitcóin, la reina de las criptomonedas?

El bitcóin se convierte este martes en una moneda de curso legal en El Salvador. Trece años después de su creación ¿por qué esta criptomoneda es tan particular y suscita el apetito de los inversores?

EL ZONTE, El Salvador:

"Quien no quiere, que no lo use", dice pionero de bitcóin en El Salvador

Mike, un surfista californiano enamorado de la playa El Zonte en El Salvador, cuenta que canalizó una donación anónima de alguien que, como él, ama este balneario. El aporte fue en bitcóins y transformó a esta comunidad.

Rivales políticos de Venezuela reducen sus diferencias en negociaciones en México

El gobierno y la oposición de Venezuela alcanzaron el lunes "acuerdos parciales" encaminados a establecer mecanismos para atender la pandemia de covid-19 y decidieron reunirse nuevamente a finales de este mes en Ciudad de México.

Por Natalia CANO

VARADERO, Cuba:

Varadero, playa estrella de Cuba, quiere volver a llenarse de turistas

Con sus 21 kilómetros de playa y aguas cristalinas, Varadero, el más famoso balneario de Cuba, espera renacer tan pronto como la isla reabra sus fronteras al turismo el 15 de noviembre, a pesar de la grave crisis por la pandemia.

Por Rigoberto DIAZ

HOUSTON, EEUU:

En un Texas golpeado por el covid, los pacientes mueren varados en clínicas rurales

Daniel Wilkinson sobrevivió a dos misiones de servicio en Afganistán pero murió por unos cálculos biliares que lo deterioraron lentamente mientras sus médicos, mal equipados para atenderlo, miraban impotentes.

Por François PICARD

BERLÍN:

Merkel en campaña para intentar salvar a los conservadores de una debacle electoral

La canciller alemana Angela Merkel se zambulló nuevamente este martes en una campaña electoral, brindando apoyo al candidato conservador Armin Laschet, en plena tormenta a tres semanas de unas elecciones inciertas.

Por Yannick PASQUET

LONDRES:

Johnson rompe promesa electoral y sube cotizaciones para financiar política de dependencia

Rompiendo una promesa electoral, el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció el martes un aumento de cotizaciones salariales para financiar políticas de dependencia y sanidad, ganándose la oposición de las regiones desfavorecidas del norte de Inglaterra que lo llevaron al poder.

Por Anna CUENCA

VIENA:

El OIEA critica a Irán por obstaculizar "seriamente" sus actividades de supervisión

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) criticó con dureza la falta de cooperación por parte de Irán, que obstaculizó sus tareas de control del programa nuclear iraní, según un informe consultado este martes por la AFP.

Por Jastinder KHERA

MADRID:

¿Peajes, pegatinas o gratuidad? España debate sobre el futuro de sus autopistas

¿Qué futuro tendrán las autopistas? El debate se aviva en España, donde el gobierno busca la manera de financiar 12.000 kilómetros de vías rápidas, luego de que pasaran a ser gratuitos numerosos tramos cuya concesión finalizó.

Por Valentin BONTEMPS

ESTAMBUL, Turquía:

Turquía, otrora acogedora, da la espalda a los migrantes

Ghawsuddin Mubariz ya dormía mal, preocupado por la posibilidad de ser deportado a Afganistán, cuando un estadio de fútbol lleno de aficionados turcos rompió en cánticos que pedían el regreso de los inmigrantes a su país.

Por Fulya OZERKAN

JERUSALÉN:

¿Dónde están? Israel sigue buscando a los seis palestinos huidos de prisión

¿Cómo pudieron escapar seis reclusos palestinos de una prisión israelí de alta seguridad? ¿Y adónde han podido ir? Este martes, Israel intentaba encontrar respuestas, mientras la policía continuaba buscando a los fugitivos.

Por Alexandra VARDI y Guillaume LAVALLÉE

LÁRNACA:

Como en la guerra civil, los libaneses vuelven a su refugio en Chipre

Como durante la guerra civil que arrasó el país entre 1975 y 1990, cientos de familias libanesas migran al vecino Chipre para escapar de la miseria cotidiana de su tierra, hundida en una gravísima crisis económica.

Por Amanda MOUAWAD

CONAKRY:

Golpistas guineanos empiezan a liberar a "presos políticos"

Los militares golpistas guineanos, que el domingo derrocaron al presidente Alpha Condé, liberaron el martes a una veintena de opositores políticos, una decisión muy esperada por sus partidarios.

Por Mouctar BAH

JOHANNESBURGO:

Más de 200.000 muertos por covid-19 en África

África superó este martes los 200.000 muertos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia, en medio de una cruel escasez de vacunas y con menos del 3% de su población completamente inmunizada.

Por Sofia CHRISTENSEN con el servicio de Infografía en París

HANÓI:

Los balcones de Hanói, refugio contra la angustia del confinamiento

Tapices de yoga, escritorio improvisado o salón para beber café: en Hanói, los pequeños balcones con vista a las calles desiertas se han convertido en lugares de refugio para los habitantes confinados.

LONDRES:

Fin del desempleo técnico por el covid alimenta el temor al despido en el Reino Unido

Las ayudas públicas para proteger los empleos durante la pandemia tocan a su fin en el Reino Unido y los economistas temen una ola de despidos, pero no necesariamente el fin de la falta de mano de obra que sacude algunos sectores.

Por Olivier DEVOS

MARSELLA, Francia:

Ecologistas piden aplazamiento de la COP26 de Glasgow ante la falta de vacunas para países pobres

La Conferencia del Clima de la ONU (COP26) de Glasgow en noviembre debe ser aplazada, ya que muchos participantes de países pobres no podrán vacunarse a tiempo contra el covid-19, pidió el martes la principal red de ong ecologistas.

Por Jordi ZAMORA

PARÍS:

Francia se prepara para rendir homenaje a Belmondo

Francia rendirá el jueves un homenaje nacional en los Inválidos a su popular estrella Jean-Paul Belmondo, cuyo fallecimiento el lunes en París a los 88 años copó portadas en todo el mundo y recibió sentidas despedidas de intérpretes consagrados del séptimo arte.

Por Toni CERDÀ

LONDRES:

De Chavín a los Incas, el Perú antiguo por primera vez en el Museo Británico

Desde la antigua cultura chavín hasta el presente, pasando por los incas, nasca o chimu, el Museo Británico explorará 3.000 años de historia de Perú en una exposición sin precedentes para la que 40 piezas excepcionales se sumarán a su ya impresionante colección.

Por Anna CUENCA

MARSELLA:

El ADN como rastreador de animales

Un grupo de investigadores que buscaba al delfín rosado en la intrincada red fluvial del Amazonas peruano optó por una estrategia inusual: llevarse muestras de agua para analizar todos los rastros posibles de DNA presentes.

Kelly MACNAMARA

