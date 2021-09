Nieves Álvarez se corona como la reina del 'street style' con un outfit tan versátil como fácil de imitar

06-09-2021 Nieves Álvarez. La modelo comienza la nueva temporada recargando pilas con amigas MADRID, 7 (CHANCE) Retomando poco a poco la rutina en la capital madrileña tras uno de los veranos más especiales de su vida y disfrutando de este inicio de temporada tras haber recargado pilas durante sus vacaciones en Ibiza, Nieves Álvarez se encuentra de nuevo en la capital y ha aprovechado la jornada para reeencontrarse con una buena amiga en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Compartiendo confidencias al mismo tiempo que caminaban daban un tranquilo paseo, la modelo y su amiga pudieron ponerse al día después de unos meses en los que no ha dejado de encadenar un plan con otro. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Tras haber sido una de las grandes triunfadoras con su look de plumas en color rosa en la alfombra naranja del festival de Vitoria, Nieves ha dejado claro que no hace falta estar enamorada para ser plenamente feliz y es que ella vive un momento muy dulce de su vida. Muy divertida y sonriente, la presentadora inmortalizó el reencuentro con su amiga con varios selfies con su teléfono móvil.



Demostrando que es una de las reinas del 'street style' y que no hay terreno que se le resista, Nieves lució un outfit ideal para estos días de final de verano en los que las temperaturas han comenzado a bajar. Un look 'total denim' con jeans ligeramente acampanados y una elegante camisa ideal para cualquier ocasión. Como complementos perfectos, unos ideales stilettos joya en verde y un bolso en color azul. ¡De diez!