México.- Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:



EL PAÍS: "El Gobierno rechaza de plano a oferta del PP para el CGPJ"; "El error que cambió el destino de dos bebés para siempre"; "Los talibanes ponen a figuras del núcleo duro de la milicia en su Gabinete"; "La vida sigue en la carretera a Kabul"; "El Supremo de México dicta la despenalización del aborto"; "El Ejecutivo planea extender la rebaja fiscal de la luz".



EL MUNDO: ""Me presionan para prevaricar; mañana verá a Francina y se lo plantearé"; "El reparto de los fondos de la UE ya privilegia a las grandes empresas frente a las pymes"; "El Rey a los partidos tras el discurso de Lesmes: "Os ha leído la cartilla""; "Casado descoloca a Ayuso y da alas a Almeida en Madrid"; "Un talibán buscado por el FBI dirigirá en Afganistán la seguridad".



LA VANGUARDIA: "Interior alerta de bandas organizadas que van a la caza de homosexuales"; "El Govern levanta la restricción de manifestarse antes de la Diada"; "La nueva FP permitirá formarse en una empresa cobrando"; "Sánchez se planta ante Casado sobre la renovación judicial: "Basta ya de excusas""; "Boris Johnson rectificaysube impuestos para pagar sanidad y atención social".



ABC: "Sanción para el médico que no atienda en catalán en Baleares". La socialista Armengol cede a la exigencia de sus socios nacionalistas y abrirá expediente a los sanitarios que sean denunciados por los pacientes"; "Ni Memoria Democrática ni 'ley Celaá', Casado se compromete a derogar las leyes estrella de Sánchez. El líder del PP, aupado por las encuestas, prepara una ley de Cuidados Paliativos para neutralizar la de Eutanasia y reformará la de Universidades de Castells".



EL PERIÓDICO: "Los embargos se triplican tras el final del escudo social"; "La ampliación de El Prat sacude internamente a los partidos y al Govern"; "España ya pondrá la tercera dosis a 100.000 enfermos"; "El verano del botellón suma 271.000 desalojados en Barcelona"; "El Espanyol planea una segunda ciudad deportiva".



LA RAZÓN: "Sánchez garantiza a ERC que irá a la Mesa de Diálogo"; "El Gobierno busca coger la bandera LGTBi contra la derecha"; "Investigan la participación de bandas latinas en la agresión homófoba de Madrid"; "El cese de la Fiscal General podría desencallar el CGPJ"; "Reforma Castells: copiar al compañero no conllevará la expulsión"; "El PP no quiere a Simón y pregunta cómo se elegirá al director del Centro de Salud Pública"; "Las eléctricas apuntan al gas y los impuestos ante la subida de la luz"; "Los talibanes diseñan un gobierno liderado por terroristas".