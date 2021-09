MERCADOS A.LATINA-Cierran dispares en ambiente de cautela, destaca alza de bolsa argentina

(Actualiza con cierres) Por Nelson Bocanegra BOGOTÁ, 7 sep (Reuters) - Los mercados bursátiles y cambiarios de América Latina cerraron el martes dispares, tras pérdidas generalizadas al inicio de la sesión, en un ambiente de cautela en torno a futuros anuncios de los principales bancos centrales sobre el rumbo de la política monetaria. * Algunos activos se desvalorizaron sucumbiendo a la tendencia del dólar, que subió por segunda sesión antes de que el Banco Central Europeo se reúna esta semana y es posible que debata la reducción de sus medidas de estímulo. * Los agentes tienen la atención centrada en los discursos que ofrecerán varias autoridades de política monetaria estadounidense esta semana para analizar señales sobre cómo impactará el débil reporte de empleo del pasado viernes en el futuro de su plan de estímulo en los próximos meses. * El escenario se enmarca dentro de las preocupaciones sobre la recuperación económica mundial y la incertidumbre del eventual impacto de la variante Delta del coronavirus, así como una baja en los precios del crudo, importante generador de divisas para muchos países de la región. * "En general, los operadores se mueven entre el optimismo y la incertidumbre a la espera del retiro o no de estímulos por los bancos centrales", dijo Andrés Cuartas, gerente de renta fija internacional de Renta4Global. * Pero en el movimiento positivo se destacó el índice accionario Merval de Argentina, que subió un 3,95% a 79.004,76 puntos, renovando niveles máximos históricos, amparado en compras especulativas a la espera de un resultado electoral favorable para el mercado en las primarias de medio término (PASO) que se realizarán el domingo. * En contraste, la moneda de ese país, el peso, se depreció un controlado 0,03%, a 97,98/97,99 por dólar, con el accionar del banco central (BCRA) vendiendo dólares de sus reservas para regular la liquidez de la plaza. * Por su parte, el peso chileno cerró las operaciones con un retroceso de un 1,09%, a 782,50/782,80 unidades por dólar, presionado además por una importante baja en el precio del cobre, la principal exportación del país. * El principal índice de la bolsa de Santiago, el IPSA cayó un 0,49%, a 4.434,30 unidades. * El peso mexicano cotizaba con una depreciación del 0,14% tras siete días de ganancias, al tiempo que el referencial índice bursátil S&P/BMV IPC bajó un 0,64% a 51.950,45 puntos, con la atención puesta en la divulgación el jueves de cifras de inflación de agosto, claves para el próximo movimiento de política monetaria local. * En Brasil, los mercados permanecieron cerrados por un feriado local, aunque los inversores ponen atención a una marcha convocada por el presidente Jair Bolsonaro durante el transcurso del día. * El peso colombiano, en tanto, borró la caída inicial y culminó estable frente a la sesión previa en 3.800 unidades por dólar. En la bolsa, el índice referencial MSCI COLCAP se desvalorizó un 0,46% a 1.320,98 puntos. * La moneda peruana, el sol, adicionó un 0,26%, a 4,0900/4,0925 unidades por dólar. Pero el referencial de la Bolsa de Lima cedía un 0,9%, a 460,72 puntos. Cotizaciones a las 2102 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.324,37 0,64 2,53 emergentes MSCI América Latina 2.479,34 0,7 1,12 Bovespa Brasil 117.868,63 N/D -0,9651 IPC México 51.950,45 -0,64 17,89 Argentina MerVal 79.004,76 3,95 160,66 COLCAP Colombia 1.320,98 -0,46 N/D IPSA Chile 4.432,98 -0,52 -13,16 Selectivo Perú 461,04 -0,83 -10,01 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,1692 N/D 0,44 Peso Mexicano 19,9170 0,61 -0,27 Peso chileno 780,2 -0,93 -8,96 Peso colombiano 3.797,53 -0,79 -9,81 Sol peruano 4,0808 -0,12 -11,88 Peso argentino 97,79 -0,26 -14,26 (Reporte de Nelson Bocanegra, reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Walter Bianchi en Buenos Aires y de Benjamin Mejias, Editado por Manuel Farías)