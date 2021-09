Mena resalta motivación de Ecuador en busca de triunfo ante Uruguay

Imagen de archivo del jugador de la selección de fútbol de Ecuador Ángel Mena. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Guayaquil (Ecuador), 6 sep (EFE) .- El delantero de la selección de Ecuador Ángel Mena resaltó este lunes la motivación con la que irá Ecuador a Montevideo en busca del triunfo o de un empate contra Uruguay, el próximo jueves, en partido de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

"Estamos motivados para enfrentar a Uruguay, pues hemos sacado cuatro puntos de seis, ante selecciones muy difíciles (Paraguay y Chile) y vamos con la ilusión de seguir sumando. Ojalá podamos sacar tres puntos, por lo que en una triple jornada, sacar siete puntos nos daría mucha satisfacción", señaló en una rueda de prensa virtual.

El atacante insistió en que "ese es nuestro objetivo, la mentalidad es ir a ganar, pero si no se puede ganar, tenemos que sumar, ese es el entusiasmo, la confianza que tiene el grupo, porque estamos muy bien, seguiremos preparándonos para poder sacar puntos de visitante".

Mena ha coincidido con el técnico del equipo, el argentino Gustavo Alfaro, al calificar de positivo los cuatro puntos que ha logrado el equipo en los dos recientes partidos de local, tras el triunfo por 2-0 sobre Paraguay y del empate, sin goles, ante Chile.

Mientras que la mayoría de los ecuatorianos, creen que el equipo esta con un déficit de dos puntos de los 15 que disputó como local, después del triunfo de visitante por 2-3 ante Bolivia, en La Paz, los tres triunfos de local: por 4-2 sobre Uruguay, 6-1 frente a Colombia, por 2-0 ante Paraguay, pero cedió empate, sin goles ante Chile.

También perdió por 1-2 de local frente a Perú, además de las derrotas de visitante por 1-0 ante Argentina y por 2-0 contra Brasil, que le otorgan 13 puntos y el tercer puesto en la tabla de posiciones.

"Mirar la tabla de posiciones nos causa las mejores expectativas. Estamos en una situación muy buena, por debajo de Brasil y Argentina, que no es poca cosa, quizás no se le da tanto valor a lo que se viene obteniendo hasta el momento", indicó.

Mena precisó que, "si nos ponemos a ver desde el principio y a estas alturas, si hubiéramos dicho que íbamos a tener un tercer lugar por debajo de Brasil y de Argentina, nadie hubiera apostado por eso".

Aseguró que este es un equipo en formación, que se viene haciendo una gran trabajo y hay que darle más valor del que se le está dando, "pero los jugadores estamos muy contentos con los resultados que venimos teniendo, con lo que el equipo viene mostrando, con solidez, por lo que con el pasar de los partidos nos vamos a ir conociendo más, el grupo se va a ir formando mejor y los resultados van a seguir siendo positivos".

Lamentó así mismo que el equipo no esté marcando tantos goles en los últimos partidos, como lo venían haciendo en los primeros encuentros, pero dijo que van a seguir insistiendo hasta que se les termine de abrir el arco contrario.

El atacante del club León, de México, señaló que Ecuador ha demostrado ser una selección que sabe hacer frente a cualquier rival, jugando de igual a igual en cualquier cancha, por lo que el equipo esta tranquilo por todo lo hecho y logrado en el propósito de clasificar al próximo Mundial.

"Uruguay tratará de atropellarnos de entrada, pero Ecuador esta preparado, ha ido mejorando mucho, tiene solidez defensiva y jugadores de mucho talento y velocidad de mitad de cancha hacia adelante, con lo que podrá hacerle mucho daño en su cancha, en ese sentido, estamos muy tranquilos, porque sabemos que tenemos armas para hacerle daño a Uruguay", dijo.