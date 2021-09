López Obrador evita hablar del aborto: "No puedo exponerme a un desgaste"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina hoy, en Palacio Nacional de la Ciudad de México. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 7 sep (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitó este martes posicionarse sobre el aborto alegando que es un tema "muy polémico" y que él, como mandatario, no puede "exponerse a un desgaste".

"Vamos a esperar a ver qué decide la Corte. Y deben entenderse las cosas. Yo no puedo, por la investidura presidencial, exponerme a un desgaste, y entonces tengo que cuidarme. Y este asunto es bastante polémico", explicó el mandatario en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional.

La Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) votará este martes sobre si invalida la penalización del aborto en el norteño estado de Coahuila.

El veredicto sentaría un trascendental precedente porque, de aprobarse, declarará por primera vez inconstitucional la criminalización del aborto y será de aplicación obligatoria en todos los tribunales de México, que deberán fallar en favor de las mujeres.

Pero cuestionado sobre el tema, López Obrador fue extremadamente cauto.

"Lo tienen que resolver las mujeres. Lo tiene que resolver el pueblo y en este caso si lo está atendiendo el Poder Judicial, la Suprema Corte, esperar a la resolución de la Corte porque es el poder que tiene la facultad para decidir sobre esos asuntos", dijo López Obrador.

Y agregó que "como presidente" se debe actuar "con prudencia y de manera respetuosa, porque son temas muy controvertidos, polémicos".

"No queremos nosotros alentar ninguna confrontación", apuntó el presidente -que con anterioridad se ha declarado "seguidor" de Jesucristo- e insistió en que en su caso no debe "tomar partido".

Esta no es la primera vez en que el presidente, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), evita posicionarse sobre el aborto, y meses atrás incluso pidió hacer una consulta entre las mujeres sobre el derecho a decidir.