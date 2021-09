López Obrador espera una "etapa nueva" con EE.UU. en materia migratoria

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina hoy, en Palacio Nacional de la Ciudad de México. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 7 sep (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, deseó este martes que el Gobierno estadounidense abra una "etapa nueva" en materia migratoria tras la próxima reunión del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) el próximo jueves en Washington.

"Yo espero que haya una respuesta y ya que se inicie una etapa nueva, porque históricamente se ha llevado a cabo solo lo de limitar y estar conteniendo el flujo migratorio", explicó este martes el mandatario en la conferencia matutina desde el Palacio Nacional.

López Obrador confirmó un día antes que su Gobierno entregará una carta sobre migración destinada al jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, en la reunión del DEAN, donde le pedirá atender las causas de la migración y que ofrezca visas temporales de trabajo para centroamericanos.

El mandatario explicó que la carta que ha escrito para Joe Biden "es básicamente" sobre el tema migratorio y va con "una propuesta" para ordenar el flujo.

"Llevando a la práctica un plan para que haya trabajo en Centroamérica", puntualizó López Obrador, y así poder "atender las causas" del fenómeno.

Insistió en que Estados Unidos necesita fuerza de trabajo, por lo que se deberían ofrecer visas temporales.

"No se puede con medidas coercitivas resolver un problema que requiere un tratamiento de fondo, integral", subrayó el presidente.

Recordó que con el expresidente Donald Trump hubo avances comerciales con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero no en migración. "Es un compromiso pendiente", agregó.

El presidente mexicano dijo que actualmente "no se puede abrir la frontera y que pasen libremente todos porque "sería violar" las leyes".

Además, se debe "cuidar" a los migrantes, que en su travesía por México enfrenta "riesgos".

"No deseamos una desgracia", afirmó el presidente, y dijo que en el sur del país, no hay tanta delincuencia organizada.

El canciller, Marcelo Ebrard, agregó que el jueves también se hablará de la "infraestructura fronteriza" porque hay un desbalance entre países.

Y sobre atender las causas de la migración, Ebrard dijo: "Esperamos tener una respuesta positiva para iniciar esas inversiones pronto, porque ya pasó mucho tiempo".

La región vive una ola migratoria sin precedentes en años y como prueba de ello, Estados Unidos detuvo el pasado julio en su frontera sur a 212.672 indocumentados, la cifra más alta en 20 años.