Las empresas que apoyaron inicios de Berlusconi ganaron hasta un 50 % más

Roma, 7 sep (EFE).- Más de un centenar de empresas italianas que apoyaron los inicios políticos de Silvio Berlusconi, tres veces primer ministro y líder del partido conservador Forza Italia (FI), ganaron entre un 30 y un 50 por ciento más que las de la competencia, según un estudio publicado en una revista económica que recoge hoy el diario "La Stampa".

En total, 101 empresas que apoyaron a Berlusconi desde el principio, entre 1994 y 2001, obtuvieron mejores resultados que sus competidoras "en términos de ventas y empleo, mientras que los efectos sobre la productividad son menos evidentes", se indica en la investigación, firmada por cuatro economistas italianos y publicada por el Journal of Economic Behavior and Organization.

También se han encontrado "pruebas que sugieren que el rendimiento superior de las empresas de apoyo era más fuerte en los sectores de alta intensidad publicitaria", añade el estudio sobre el sostén recibido por Berlusconi, un magnate que fundó FI en 1993 y al año siguiente ganó las elecciones.

Según Battista Severgnini, profesor en la Universidad de Copenhague y uno de los autores, estos beneficios parecen haberse producido no gracias a favores directos, sino "a través de un fuerte impulso publicitario que el mundo Fininvest garantizó a quienes estaban con ellos", en alusión al grupo financiero de la familia Berlusconi.

En la investigación no se mencionan los nombres de las empresas, pero se explica que se identificaron tanto con las que financiaron directamente a FI o sus candidatos, como a las sociedades cuyos directores expresaron apoyo explícito a Berlusconi, algunas con un volumen importante de negocios, pero también pequeñas y medianas empresas del norte del país.

El estudio parte de la particularidad del "fenómeno Berlusconi", surgido de la unión de un gran empresario y el nacimiento de un movimiento político nuevo, que era único, al menos hasta la llegada de el expresidente de EEUU Donald Trump a la política.

"El hecho de que Italia sea una democracia y Berlusconi sea un empresario de medios lo hace diferente de los casos anteriormente considerados en la literatura, y puede ofrecer nuevas ideas sobre los recientes fenómenos políticos basados en una victoria de un empresario o de un movimiento político innovador", según el diario.

Y así, se mencionan los casos de EEUU, con Trump, que "se convirtió en presidente en 2017; en Francia, con el éxito del nuevo partido de Emmanuel Macron, La République En Marche!, en 2017; o de nuevo en Italia, donde ganó las elecciones el partido Movimiento Cinco Estrellas fundado por un cómico en 2018; en Polonia, donde el partido "Derecho y Justicia", creado en los años 2000, ganó las elecciones en 2005 y 2015, o en Ucrania, donde Volodymyr Zelensky, exitoso productor de televisión y cómico, fue elegido presidente en 2019, dirigiendo un partido que toma su nombre de su programa de televisión Sluha Narodu (Siervo del Pueblo)" .