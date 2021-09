La Reina Letizia, más sofisticada que nunca, retoma su agenda tras la marcha de la Princesa Leonor a Gales

06-09-2021 La Reina, a su llegada a los Premios Retina Eco POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



Una semana después de la marcha de la Princesa Leonor a Gales para cursar sus estudios de Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College, y de protagonizar una emocionante despedida en el aeropuerto en la que por primera vez dejaron el protocolo a un lado y nos dejaron ver su lado más cariñoso y familiar, la Reina Letizia ha retomado su agenda oficial.



Lo ha hecho con una semana de retraso respecto a la del Rey Felipe VI - que ha presidido varios actos en los últimos días - pero la espera ha merecido la pena, ya que la monarca ha protagonizado una rentré por todo lo alto en la que, una vez más, ha destacado por su elegancia con un espectacular y sofisticado estreno con el que, una vez más, reivindica su apoyo a la moda sostenible 'made in Spain'.



Doña Letizia ha comenzado el 'curso escolar' presidiendo, en el centro de la capital, la primera edición de los "Premios Retina Eco", organizados conjuntamente por el diario 'El País' y Capgemini para premiar el compromiso de cuatro empresas con la sostenibilidad, la innovación y la lucha contra el cambio climático con us proyectos durante el año 2020.



Una reaparición en la que desconocíamos con qué outfit nos sorprendería la Reina después de unos meses marcados por la austeridad y el ahorro, en los que ha apostado por recuperar y dar una segunda (o tercera, o incluso cuarta) vida a alguno de los conjuntos de su espectacular vestidor. Este lunes, sin embargo, Doña Letizia ha apostado por estrenar en su vuelta a la agenda institucional tras las vacaciones de verano y ha lucido su propia versión del 'little black dress' con un vestido que, sin duda, se convertirá en uno de sus favoritos en los próximos meses por su versatilidad. ¡Impecable!



Un modelo de corte midi, ajustado a la cintura - silueta que mejor sienta a la monarca, que una vez más presumió de figura - con los hombros al descubierto con unas originales mangas fruncidas y un favorecedor escote bardot. Tan elegante como diferente, este vestido apuesta además por la sostenibilidad, ¡lo tiene todo! De la firma tarifeña María Malo, ha sido elaborado por bambú orgánico y todavía disponible en la web de la marca, cuesta 129 euros. Una nueva muestra del apoyo y compromiso de la Reina tanto con la moda española como con el medio ambiente.



Completando su look 'total black', con el que destacó su intenso bronceado, Doña Letizia ha lucido una discreta cartera de mano de Magrit Shoes que ya le hemos visto en varias ocasiones, y sus infalibles salones destalonados de Carolina Herrera, también en color negro. Tan sofisticada como elegante en el que ha sido un prometedor inicio de curso.