La deportación de guatemaltecos desde EE.UU. cae 79%, pero repunta desde México

Ciudad de Guatemala, 7 sep (EFE).- Las deportaciones de guatemaltecos desde Estados Unidos descendieron un 79 % durante los primeros ocho meses de 2021 respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que por vía terrestre desde México se incrementaron un 89 %, según estadísticas oficiales divulgadas este martes.

De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración, entre enero y agosto del 2020 las autoridades migratorias estadounidenses retornaron por la vía aérea a 15.115 migrantes del país centroamericanos que estaban de forma irregular en esa nación.

Sin embargo, en el mismo periodo de este año, fueron deportados 3.255 guatemaltecos, es decir 11.860 menos, lo que representa un descenso del 79 %.

En el total de migrantes retornados de manera obligatoria a Guatemala se incluyen 37 menores no acompañados y 149 menores que viajaban con sus familias.

Los 3.255 guatemaltecos deportados desde Estados Unidos durante 2021 llegaron al país centroamericano en un total de 44 vuelos, la mayoría procedente de Texas.

Cada año más de 300.000 guatemaltecos intentan migrar irregularmente a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida y así alejarse de la pobreza y violencia en su país natal, de acuerdo con cálculos oficiales y de diversas entidades.

Alrededor de tres millones de guatemaltecos residen en Estados Unidos, la mayoría de ellos en condición irregular, y con sus remesas mantienen al 30 % de la población en Guatemala, según estudios de organismos internacionales.

AUMENTA RETORNO DESDE MÉXICO

Mientras tanto, las deportaciones de guatemaltecos por vía terrestre desde México se incrementaron entre enero y agosto pasado en un 89 %, siempre en comparación con el año anterior.

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2020, las autoridades migratorias mexicanas retornaron a 13.484 ciudadanos de Guatemala que buscaban llegar a Estados Unidos.

No obstante, en el mismo periodo de este año fueron deportados 25.485 migrantes, es decir 12.001 más que en 2020.

Además, por la vía aérea este año fueron devueltos al país centroamericano desde México 2.731 guatemaltecos, entre ellos 919 menores no acompañados.

La caída de las deportaciones a Guatemala en 2020, tanto desde Estados Unidos como desde México, obedeció a la pandemia de la covid-19, cuyo primer caso en el país centroamericano fue detectado el 13 de marzo de dicho año.