La academia de Nadal estrena un documental que se emitirá en 240 países

Palma, 7 sep (EFE).- El próximo 17 de septiembre, tras un año de rodaje, tendrá lugar el estreno mundial de la serie documental "Rafa Nadal Academy", que se emitirá de manera simultánea en Amazon Prime y en Movistar +.

Este martes se ha desvelado el tráiler oficial de la docuserie de cuatro episodios, que presenta la metodología de entrenamiento de los futuros campeones de la Rafa Nadal Academy by Movistar, situada en Manacor (Mallorca).

A lo largo de sus cuatro episodios, la academia del ganador de veinte títulos de Grand Slam mostrará la evolución de diferentes jugadores durante una temporada de entrenamiento.

Este proyecto, creado por Rafa Nadal en 2016, nació "con el objetivo esencial de educar a través del deporte mediante programas académicos que inciden positivamente en el desarrollo humano y la formación integral de los jóvenes jugadores que acuden a Manacor desde todos los lugares del planeta", señala la academia en un comunicado.

La docuserie pretende reflejar cómo la Rafa Nadal Academy by Movistar combina la enseñanza deportiva de alto rendimiento y la docencia escolar con el fin de formar excelentes tenistas y personas valiosas para la sociedad, siguiendo así los inspiradores valores del propio Rafa.

La docuserie Rafa Nadal Academy se estrenará en Prime Video en más de 240 países y contará con testimonios de las personas que trabajan con el tenista mallorquín sacando adelante su centro deportivo.

El director de tenis de la academia, Toni Nadal, el exnúmero 1 del mundo Carlos Moyá y Carlos Costa (Top 10 de la ATP y miembro de la directiva de la Academia) serán algunos de los personajes que desglosarán los principales aspectos de esta metodología de entrenamiento.

Todos ellos intervendrán también en los ocho capítulos de un podcast sobre la Rafa Nadal Academy by Movistar que se estrenará en la plataforma

De manera adicional, Movistar+ estrenará este contenido a través de #Vamos, canal exclusivo multideporte de la plataforma, con el primer capítulo de la docuserie el próximo viernes 17 de septiembre para toda su base de clientes, estrenando los capítulos sucesivos cada viernes desde esa fecha, tras lo que quedarán disponibles para el consumo bajo demanda.