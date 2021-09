Hong Kong exonerará de cuarentena a viajeros procedentes de China continental

Un hombre camina por una calle de Hong Kong. EFE/EPA/JEROME FAVRE

Pekín, 7 sep (EFE).- La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunció hoy a los medios locales que la ciudad autónoma permitirá a partir del 15 de septiembre la entrada sin cuarentena a viajeros procedentes de China continental y Macao que hayan permanecido en el país más de 14 días.

Según el periódico hongkonés The Standard, la medida incluye a los residentes extranjeros en China continental.

Los pasajeros que en los 14 días previos a su entrada en Hong Kong hayan pasado por zonas declaradas de riesgo alto o medio por covid-19 en China continental no podrán evitar la cuarentena.

Además, según Lam, habrá un límite de 2.000 visitantes por día y deberán contar con una prueba negativa de coronavirus.

Asimismo, residentes de Hong Kong que se hallen en China continental podrán entrar en la ciudad autónoma sin necesidad de cuarentena a partir del 8 de septiembre, siempre y cuando no hayan pasado por las citadas zonas de riesgo alto o medio y presenten una prueba negativa.

No es la primera vez que las autoridades hongkonesas anuncian la relajación de las medidas de prevención entre el territorio autónomo y China continental.

En abril, se abrió la puerta al regreso de residentes, plan que fue interrumpido tras la aparición de rebrotes a ambos lados de la frontera.

Por ahora, las autoridades de la parte continental de China no han anunciado medidas similares para reducir la cuarentena a los pasajeros que llegan desde Hong Kong.

Tanto la región autónoma de Hong Kong como China continental mantienen estrictas medidas de prevención en las fronteras, las cuales están cerradas al turismo.

Los viajeros procedentes del extranjero deben permanecer en una cuarentena costeada por ellos mismos en hoteles habilitados para ello un mínimo de 14 días.

Hong Kong, con una población de aproximadamente 7,5 millones de habitantes, ha registrado un total de 214 muertes por coronavirus desde el comienzo de la pandemia.